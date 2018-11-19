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Перелицованный SsangYong Rexton 2019 впервые показали на фото

Индийская автомобильная компания Mahindra, владеющая брендом SsangYong, анонсировала начало продаж перелицованной версии внедорожника Rexton G4 2019. Впервые новинку под названием Mahindra Alturas показали на фото.

Перелицованный SsangYong Rexton 2019 впервые показали на фото

Известно, что товарные копии автомобиля поступят к дилерам через неделю. Mahindra Alturas отличается вертикальной решеткой радиатора, энергоёмкой подвеской, увеличенным клиренсом, фарами головного света, оригинальной эмблемой.

Под капотом новинки от SsangYong находится 2,2-литровый турбированный движок, способный генерировать 180 лошадиных сил. Работа осуществляется в паре с крутящим моментом на 450 Нм и 7-ступенчатой автоматической трансмиссией. В базовом варианте привод предлагается задний, полная система доступна в качестве опции.

Внедорожник может похвастаться функцией запуска двигателя с кнопки, светодиодной оптикой, электронным стояночным тормозом, климат-контролем, апаптивным круиз-контролем, системой предотвращения фронтальных столкновений, экраном на 9,2 дюйма, камерами кругового обзора, электроприводным панорамным люком, кожаной обивкой салона и 20-дюймовыми колесными дисками.

За начальную комплектацию Mahindra Alturas в Индии придется заплатить примерно 2398000 рупий. Эта сумма эквивалентна 2205000 рублям.



 
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Авто
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:20

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