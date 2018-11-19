Перелицованный SsangYong Rexton 2019 впервые показали на фото





Известно, что товарные копии автомобиля поступят к дилерам через неделю. Mahindra Alturas отличается вертикальной решеткой радиатора, энергоёмкой подвеской, увеличенным клиренсом, фарами головного света, оригинальной эмблемой.Под капотом новинки от SsangYong находится 2,2-литровый турбированный движок, способный генерировать 180 лошадиных сил. Работа осуществляется в паре с крутящим моментом на 450 Нм и 7-ступенчатой автоматической трансмиссией. В базовом варианте привод предлагается задний, полная система доступна в качестве опции.Внедорожник может похвастаться функцией запуска двигателя с кнопки, светодиодной оптикой, электронным стояночным тормозом, климат-контролем, апаптивным круиз-контролем, системой предотвращения фронтальных столкновений, экраном на 9,2 дюйма, камерами кругового обзора, электроприводным панорамным люком, кожаной обивкой салона и 20-дюймовыми колесными дисками.За начальную комплектацию Mahindra Alturas в Индии придется заплатить примерно 2398000 рупий. Эта сумма эквивалентна 2205000 рублям.