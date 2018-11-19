Анна Семенович восхитила фанатов своим сексуальным образом

Анна Семенович активно пользуется социальными сетями и часто публикует весьма откровенные фотографии. Несколько часов назад знаменитость опубликовала в Instagram новый снимок, на котором она запечатлена в облегающих клетчатых брюках и в прозрачной черной майке с глубоким декольте. В комментарии к фотографии Анна Семенович написала: "Понедельник-очень сексуальный день, столько нового впереди".Многочисленные подписчики по достоинству оценили новую публикацию исполнительницы и телеведущей. Поклонники начали писать: "Аннушка вы просто бесподобная ураганная девушка!", "Вы всегда будете секс символом России", "Аня вы супер-сексуальная,и супер-красивая", "Класс фото просто супер ", "Природа не ошиблась подарив миру такую божественную красоту именно Анне Семенович".