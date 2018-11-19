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Андрея Малахова обвиняют в пиаре на смерти Евгения Осина

Известного ведущего Андрея Малахова обвиняют в пиаре на теме смерти покойного артиста Евгения Осина. Шоумен анонсировал выход очередной программы о знаменитости.

Андрея Малахова обвиняют в пиаре на смерти Евгения Осина

Евгений Осин много раз приходил в студию Малахова «Прямой эфир». Отметим, что сам Малахов никак не отреагировал на смерть артиста. В нескольких передачах он показывал заботу о нем, рассказывал, что отправлял знаменитость в клинику, где его должны были вылечить от алкогольной зависимости, сообщает портал «Дни.ру». Зрители считают, что Андрей Малахов поднимал тему многочисленных проблем Осина, чтобы повысить рейтинг собственной передачи.

Евгения Осина обнаружили мертвым в его квартире 17 ноября. Он скончался на 55-м году жизни. Несмотря на тяжелое состояние, звезда 90-х продолжал писать песни. Неоднократно друзья и знакомые предлагали Осину помощь в борьбе с алкогольной зависимостью, но это только раздражало певца. Он заявлял, что сможет справиться со всем самостоятельно.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 19:44

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