Андрея Малахова обвиняют в пиаре на смерти Евгения Осина





Евгений Осин много раз приходил в студию Малахова «Прямой эфир». Отметим, что сам Малахов никак не отреагировал на смерть артиста. В нескольких передачах он показывал заботу о нем, рассказывал, что отправлял знаменитость в клинику, где его должны были вылечить от алкогольной зависимости, сообщает портал «Дни.ру». Зрители считают, что Андрей Малахов поднимал тему многочисленных проблем Осина, чтобы повысить рейтинг собственной передачи.Евгения Осина обнаружили мертвым в его квартире 17 ноября. Он скончался на 55-м году жизни. Несмотря на тяжелое состояние, звезда 90-х продолжал писать песни. Неоднократно друзья и знакомые предлагали Осину помощь в борьбе с алкогольной зависимостью, но это только раздражало певца. Он заявлял, что сможет справиться со всем самостоятельно.