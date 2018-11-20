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Дмитрий Исаев рассказал об отношениях с отцом Владиславом Стржельчиком

Дмитрий Исаев был приглашен в качестве гостя на очередной выпуск программы «Судьба человека». Артист рассказал ведущему шоу Борису Корчевникову об отношениях со своим отцом - актером Владиславом Стржельчиком.

Дмитрий Исаев рассказал об отношениях с отцом Владиславом Стржельчиком

Дмитрий Исаев не стремился стать актером, однако мама настояла на том, чтобы он поступил в театральный ВУЗ. Долгое время киноактер даже не подозревал, что его родной отец – народный артист РФ Владислав Стржельчик. Знаменитый актер, будучи женатым на Людмиле Шуваловой, встречался с его матерью, которая работала гримершей. Владислав Игнатьевич помогал внебрачному сыну и любовнице, когда они не могли самостоятельно решить какой-нибудь вопрос. Народный артист также помог Дмитрию Исаеву поступить в музыкальную школу по классу скрипки. По словам актера, в 10 лет он узнал, кто его отец. Он не чувствовал к нему ни обиды ни злости. В 12-летнем возрасте артист впервые встретился с отцом в гримерке БДТ.

Дмитрий Исаев рассказал об отношениях с отцом Владиславом Стржельчиком

Дмитрий Исаев не смог назвать Владислава Стржельчикова папой, даже когда он скончался. Он относился к смерти Владислава Игнатьевича как к потере величайшего артиста, а не как к утрате отца. По словам актера, он все же побывал на похоронах у родителя в 1995 году.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

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