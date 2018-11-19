В Бразилии найдена система термитников возрастом 3800 лет и площадью с три Курганских области





Найденные холмы получили название Syntermes dirus, до сих пор некоторые из них являются частично обитаемыми. В высоту гнезда составляют до четырех метров. Ученые изучали почву холмов. Отмечается, что последние не являются своеобразными гнездами. Насекомые смогли прорыть огромную систему тоннелей и выбросить на поверхность порядка 10 кубических километров земли. В результате образовались 200 холмов.Термиты стараются держать тоннели закрытыми. В ночное время суток группами они выходят на поиски пищи по небольшим отверстиям. После использования насекомые запечатывают их.Исследователям удалось создать «феромоновую карту», на которой видно перераспределение углеродов, производимых термитами. Тоннели позволяют им сэкономить время перехода из колонии в один их пустых холмов. За счет этого также обеспечивается безопасная добыча пищи.