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Бывший муж Ольги Бузовой - Тарасов зарабатывает рекламой турпутевок

Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов в Instagram проводит розыгрыш путевок "на моря".

Спортсмен сегодня накопил долги по алиментам - 15 млн рублей, и судебные органы арестовали его машины.

Бывший муж Ольги Бузовой - Тарасов зарабатывает рекламой турпутевок

Теперь Дмитрий вынужден заниматься рекламой в соцсетях, чтобы содержать семью.

Недоброжелатели довольно часто критикуют Тарасова за плохую игру, и руководство ФК «Локомотив» долго думало перед подписанием продления контракта. Сейчас, по всей вероятности, Дмитрий хочет улучшить финансовое положение рекламой розыгрыша бесплатных турпутевок в Таиланд, который устроил его приятель.

Пока спортсмен решает финансовые вопросы новыми для себя методами, его бывшая супруга Ольга Бузова уже сообщила, что мечтает об особняке на океанском берегу. Ведущая Дома-2 рассказала своим поклонникам, что ради жилплощади на берегу океана даже готова продать свои личные вещи.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:32

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