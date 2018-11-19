Бывший муж Ольги Бузовой - Тарасов зарабатывает рекламой турпутевок
Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов в Instagram проводит розыгрыш путевок "на моря".
Спортсмен сегодня накопил долги по алиментам - 15 млн рублей, и судебные органы арестовали его машины.
Теперь Дмитрий вынужден заниматься рекламой в соцсетях, чтобы содержать семью.
Недоброжелатели довольно часто критикуют Тарасова за плохую игру, и руководство ФК «Локомотив» долго думало перед подписанием продления контракта. Сейчас, по всей вероятности, Дмитрий хочет улучшить финансовое положение рекламой розыгрыша бесплатных турпутевок в Таиланд, который устроил его приятель.
Пока спортсмен решает финансовые вопросы новыми для себя методами, его бывшая супруга Ольга Бузова уже сообщила, что мечтает об особняке на океанском берегу. Ведущая Дома-2 рассказала своим поклонникам, что ради жилплощади на берегу океана даже готова продать свои личные вещи.
Спортсмен сегодня накопил долги по алиментам - 15 млн рублей, и судебные органы арестовали его машины.
Теперь Дмитрий вынужден заниматься рекламой в соцсетях, чтобы содержать семью.
Недоброжелатели довольно часто критикуют Тарасова за плохую игру, и руководство ФК «Локомотив» долго думало перед подписанием продления контракта. Сейчас, по всей вероятности, Дмитрий хочет улучшить финансовое положение рекламой розыгрыша бесплатных турпутевок в Таиланд, который устроил его приятель.
Пока спортсмен решает финансовые вопросы новыми для себя методами, его бывшая супруга Ольга Бузова уже сообщила, что мечтает об особняке на океанском берегу. Ведущая Дома-2 рассказала своим поклонникам, что ради жилплощади на берегу океана даже готова продать свои личные вещи.