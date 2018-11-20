Травмы, полученные днем, заживают в два раза быстрее





Процесс восстановления травмированной соединительной ткани определяется деятельностью особых белков (например, коллагена) и актина.Если актина не хватает, процесс заживления раны замедляется. Специалисты определили, что его содержание в организме в разное время суток неодинаково. В максимальных объемах актин вырабатывается днем, поэтому соединительная ткань, поврежденная в светлое время суток, возобновляется быстрее примерно в два раза по сравнению с травмой, полученной в результате ночного инцидента.Такие данные были получены в после проведения опытов над мышами, но, по словам экспертов, такие же показатели наблюдались и у пациентов.Исследователи полагают, что такую особенность организм животных мог приобрести в процессе эволюции, ведь риск получения раны днем выше, поэтому нужно обеспечить ее скорейшее устранение.