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Травмы, полученные днем, заживают в два раза быстрее

То, что биологические часы оказывают влияние почти на все процессы, происходящие в организме человека, известно науке давно. Недавние исследования экспертов из Кембриджского университета позволили установить, что травмы, полученные днем, заживают в два раза быстрее.

Травмы, полученные днем, заживают в два раза быстрее

Процесс восстановления травмированной соединительной ткани определяется деятельностью особых белков (например, коллагена) и актина.

Если актина не хватает, процесс заживления раны замедляется. Специалисты определили, что его содержание в организме в разное время суток неодинаково. В максимальных объемах актин вырабатывается днем, поэтому соединительная ткань, поврежденная в светлое время суток, возобновляется быстрее примерно в два раза по сравнению с травмой, полученной в результате ночного инцидента.

Такие данные были получены в после проведения опытов над мышами, но, по словам экспертов, такие же показатели наблюдались и у пациентов.

Исследователи полагают, что такую особенность организм животных мог приобрести в процессе эволюции, ведь риск получения раны днем выше, поэтому нужно обеспечить ее скорейшее устранение.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 04:00

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