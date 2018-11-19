Анастасия Решетова готовит ужин для Тимати в кружевном боди





В последнее время Анастасия Решетова, которая состоит в отношениях с рэпером Тимати, стала говорить о смене приоритетов. Недавно модель признавалась, что хочет проводить время дома, а не ходить по светским мероприятиям. Накануне возлюбленная Тимати опубликовала фотографию, на которой она запечатлена на кухне во время готовки ужина. Правда одета модель на снимке совсем не по-домашнему, на ней было кружевное полупрозрачное боди и джинсы. В комментарии Анастасия Решетова написала: "Когда выходной)".Подписчики сразу же начали обсуждать, что именно готовит модель. Также многие написали огромное количество комплиментов. Некоторые заметили в раковине немытую посуду и указали на эту оплошность возлюбленной Тимати. Но образ Анастасии Решетовой пришелся по вкусу практически всем ее поклонникам.