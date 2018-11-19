АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

Анастасия Решетова готовит ужин для Тимати в кружевном боди

Анастасия Решетова опубликовала очередной пост на странице своего Instagram. На фотографии модель продемонстрировала, как готовит ужин в кружевном боди для своего возлюбленного Тимати.

Анастасия Решетова готовит ужин для Тимати в кружевном боди

В последнее время Анастасия Решетова, которая состоит в отношениях с рэпером Тимати, стала говорить о смене приоритетов. Недавно модель признавалась, что хочет проводить время дома, а не ходить по светским мероприятиям. Накануне возлюбленная Тимати опубликовала фотографию, на которой она запечатлена на кухне во время готовки ужина. Правда одета модель на снимке совсем не по-домашнему, на ней было кружевное полупрозрачное боди и джинсы. В комментарии Анастасия Решетова написала: "Когда выходной)".

Анастасия Решетова готовит ужин для Тимати в кружевном боди

Подписчики сразу же начали обсуждать, что именно готовит модель. Также многие написали огромное количество комплиментов. Некоторые заметили в раковине немытую посуду и указали на эту оплошность возлюбленной Тимати. Но образ Анастасии Решетовой пришелся по вкусу практически всем ее поклонникам.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дома-2" Виктория Боня отдыхает на
Анна Семенович восхитила фанатов своим
Уфолог обнаружил на спутнике Сатурна космический
Американская "трёхсотлетняя ведьма" поделилась
Рогозин: Запуск пилотируемого корабля «СОЮЗ
Комик Зеленский выбрал себе лозунг для
Андрея Малахова обвиняют в пиаре на смерти
Бывший муж Ольги Бузовой - Тарасов зарабатывает
Анджелина Джоли вышла на прогулку с детьми без
Анастасия Решетова готовит ужин для Тимати в
Меган Маркл заставят взвеситься после
Лия Ахеджакова испугалась ухаживаний Прохора
Николь Кидман в наряде из бисера посетила
В Xiaomi пояснили причину мерцающего экрана в
Уиллем Дефо рассказал о работе над ролью Винсента
Бельгийская компания Colossus сделала крупнейший
Ксения Бородина обманом накрасила губы мужу
В Сети появились первые фото ультрабюджетного
Бывшая супруга Ивана Краско обвинила прессу во лжи
Эксклюзивное фото принца Чарльза с внуком Луи
Валерий Блюменкранц смешно перепел песню Ольги
Эксперты назвали приложения, которые опасно
Алена Водонаева сравнила проект «Дом-2» с
В Сети показали чехол для Nokia с пятью камерами
Фрацузский режиссер Жан-Люк Годар отказался
Максим Галкин поделился секретом их с Пугачёвой
Отказ от американского доллара для России может
Эксперты назвали самые доходные модели Ford на
В Тульской области 88-летняя пенсионерка очнулась
Любовь Успенская назвала себя страшненькой, но
Просмотреть все новости