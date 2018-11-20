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На фото показались новые наушники Apple AirPods 2

В Сети на снимках засветились новые наушники версии Apple AirPods 2. Китайские источники также продемонстрировали зарядные чехлы для будущих беспроводных устройств корпорации Apple.

На фото показались новые наушники Apple AirPods 2

Как стало известно, футляры для аксессуаров AirPods 2 обладают специальными портами Lightning. В свою очередь не особо понятна их целесообразность вследствие того, что Apple давно в своих фирменных планшетах iPad применяет разъемы USB-C. Из фото видно, что наушники обладают бело-голубой расцветкой. По всей видимости, в глобальную сеть попала не финальная версия «яблочного» девайса.

Накануне интернет издание Dni24 предавало, что бельгийская компания Colossus представила обществу прототип мобильного 3D-принтера, занимающегося печатанием крупных изделий при помощи гранулированного пластика.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00

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