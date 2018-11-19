Комик Зеленский выбрал себе лозунг для президентских выборов: «Я не шучу!»
Известный комик и актер Владимир Зеленский выбрал лозунг для своей предвыборной кампании. В марте он поборется вместе с другими кандидатам за кресло президента Украины. В качестве ключевой фразы выбрана: «Я не шучу!».
По всем рейтингам Владимир Зеленский занимает второе место. На первом же находится бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.
Сначала все думали, что информация об участии Владимира Зеленского в выборах является фейком. Однако теперь имеются сведения, что комик набирает команду политтехнологов и экспертов, собирается ездить на встречи с избирателями в регионы. Рекламная кампания также уже оплачена.
Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за Зеленского отдали свой голос 7,8% украинцев. Результат Юлии Тимошенко пока составляет 13,2%. Действующий лидер страна Петр Порошенко набирает 6,8%.
По всем рейтингам Владимир Зеленский занимает второе место. На первом же находится бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.
Сначала все думали, что информация об участии Владимира Зеленского в выборах является фейком. Однако теперь имеются сведения, что комик набирает команду политтехнологов и экспертов, собирается ездить на встречи с избирателями в регионы. Рекламная кампания также уже оплачена.
Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за Зеленского отдали свой голос 7,8% украинцев. Результат Юлии Тимошенко пока составляет 13,2%. Действующий лидер страна Петр Порошенко набирает 6,8%.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 19:45