Комик Зеленский выбрал себе лозунг для президентских выборов: «Я не шучу!»





По всем рейтингам Владимир Зеленский занимает второе место. На первом же находится бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.Сначала все думали, что информация об участии Владимира Зеленского в выборах является фейком. Однако теперь имеются сведения, что комик набирает команду политтехнологов и экспертов, собирается ездить на встречи с избирателями в регионы. Рекламная кампания также уже оплачена.Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за Зеленского отдали свой голос 7,8% украинцев. Результат Юлии Тимошенко пока составляет 13,2%. Действующий лидер страна Петр Порошенко набирает 6,8%.