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Российские археологи нашли древние захоронения жителей Южной Америки в Эквадоре

Группа археологов Дальневосточного федерального университета обнаружила при проведении раскопок в Эквадоре древние захоронения, принадлежащие жителям Южной Америки. Примерный возраст археологического открытия 6-10 тысяч лет.

Российские археологи нашли древние захоронения жителей Южной Америки в Эквадоре

Древние захоронения были найдены российскими археологами при изучении памятника Лома Атауальпа. Учёные планировали с его помощью проследить развитие древних культур на Тихоокеанском побережье. Представители группы археологов рассказали, что найденные ими останки относятся к разным временным периодам. Это даст им возможность изучить изменение быта и традиций древних жителей, населявших Южную Америку 6-10 тысяч лет назад.

Археологи Дальневосточного университета проводят раскопки в Эквадоре четвёртый сезон. До этого они проводили археологические исследования в более позднем поселении Реал-Альто. Учёные уверены, что найденные ими захоронения дадут возможность увидеть историю происхождения цивилизаций на территории Южной Америки.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 23:00

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