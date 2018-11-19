Российские археологи нашли древние захоронения жителей Южной Америки в Эквадоре





Древние захоронения были найдены российскими археологами при изучении памятника Лома Атауальпа. Учёные планировали с его помощью проследить развитие древних культур на Тихоокеанском побережье. Представители группы археологов рассказали, что найденные ими останки относятся к разным временным периодам. Это даст им возможность изучить изменение быта и традиций древних жителей, населявших Южную Америку 6-10 тысяч лет назад.Археологи Дальневосточного университета проводят раскопки в Эквадоре четвёртый сезон. До этого они проводили археологические исследования в более позднем поселении Реал-Альто. Учёные уверены, что найденные ими захоронения дадут возможность увидеть историю происхождения цивилизаций на территории Южной Америки.