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Jaguar и технология GLOSA спасут автомобилистов от длительной стоянки на светофоре

Компания Jaguar осуществляет работу над технологией V2X, которая спасает от длительной стоянки авто на светофоре, во время его красного сигнала. Данную инновацию разработчик назвал GLOSA либо «Оптимальная скорость света».

Jaguar и технология GLOSA спасут автомобилистов от длительной стоянки на светофоре

Системой применяется технология «транспорт-инфраструктура» (V2X) специально для связи со светофорами, а также сбора данных о времени изменения цвета. Когда транспортное средство приближается к перекрестку, программой сообщается, насколько быстро следует ехать на автомобиле, чтобы не «застревать» в итоге на каждом перекрестке. Стоит отметить, что система GLOSA является пока недоступной. В настоящее время она проходит испытания на автомобиле Jaguar F-PACE. Речь идёт о роскошном кроссовере SUV. Он обладает своей долей высокотехнологичных функций, включая также Advanced Driver Assistance, которая предупреждает о потенциальном столкновении. В свою очередь новый функционал должен уменьшить нагрузку на проезжую часть, а также количество выбросов.

Новостное издание Dni24 раньше сообщало, что на дороги Соединённых Штатов выпустили гибридную версию Toyota Prius, укомплектованную авиационной военной пушкой «Вулкан», используемой в истребителях M61.



 
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Технологии / Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:00

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