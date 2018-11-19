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Михаил Шац и Татьяна Лазарева появились вместе на публике после слухов о разводе

Михаил Шац и Татьяна Лазарева участвовали в церемонии вручения 1-й в российской премии в сфере веб-индустрии. Звездные супруги появились на публике вместе впервые после появления слухов об их разводе.

Михаил Шац и Татьяна Лазарева появились вместе на публике после слухов о разводе

Татьяна Лазарева запускает свой проект на платформе YouTube. Недавно ведущая призналась, что, невзирая на неизлечимый недуг - язвенный колит, она приняла решение начать новую жизнь. Так что участие актрисы в данном мероприятии неслучайно. На церемонии вручения, ведущим которого был Иван Ургант, присутствовали режиссер и продюсер Джаник Файзиев, ведущая Юлия Меньшова, актрисы Анна Банщикова и Анна Хилькевич, а также певица Елка. Ранее сообщалось, что Михаил Шац и Татьяна Лазарева уже на протяжении двух лет не живут вместе. Артистка вместе с 11-летней дочкой Тоней переехала жить в Испанию, а ее муж живет и работает в Москве. Невзирая на то, что супруги живут порознь, актриса называет Михаила Щаца самым родным и близким человеком в ее жизни.

Михаил Шац и Татьяна Лазарева появились вместе на публике после слухов о разводе

На интернет-портале «ДНИ 24» ранее сообщалось, что Джулия Робертс рассказала журналистам о негативном отношении к пластике лица, нарушающей естественный процесс старения.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:00

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