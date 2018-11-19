Американская "трёхсотлетняя ведьма" поделилась секретом любовного приворота





Аманда рассказала, что ритуал правильно начинать в новолуние и проводить каждый день вплоть до полнолуния. Для его проведения необходимо набрать воду в ванну, добавить любые цветы белого цвета и масло гардении. Раздевшись, погрузится в воду, положив рядом с ванной чёрный турмалин и розовый кварц. Далее нужно полностью слить воду с ванной, и, не покидая помещения, прочитать слова заклинания, перечислив при этом шесть своих лучших качеств.Главный этап ритуала наступает в полнолуние. На розовой свече с маслом гардении нужно сжечь бумагу. Свеча должна сгореть полностью, очень важно в этот момент никуда не отходить. Воск от сгоревшей свечи смешать с пеплом от сгоревшей бумаги и закопать у корней растения, которое находится ближе всего к входной двери.Вскоре загаданный человек начнёт оказывать знаки внимания проведшей ритуал особе и заметит её лучшие качества, которые она упоминала при проведении данного действа. Такой приворот не сложный и действенный, уверяет «трёхсотлетняя ведьма» Аманда. Но гарантии успеха все равно дать не может.