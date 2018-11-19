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Американская "трёхсотлетняя ведьма" поделилась секретом любовного приворота

Американская «трёхсотлетняя ведьма» Аманда Йетс Гарсиа поделилась одним из секретов любовной магии - приворотом. Знаменитая и популярная колдунья уверяет – правильно проведённый ритуал должен принести желанный результат. Но при этом подчеркнула, что гарантий дать не может.

Американская "трёхсотлетняя ведьма" поделилась секретом любовного приворота

Аманда рассказала, что ритуал правильно начинать в новолуние и проводить каждый день вплоть до полнолуния. Для его проведения необходимо набрать воду в ванну, добавить любые цветы белого цвета и масло гардении. Раздевшись, погрузится в воду, положив рядом с ванной чёрный турмалин и розовый кварц. Далее нужно полностью слить воду с ванной, и, не покидая помещения, прочитать слова заклинания, перечислив при этом шесть своих лучших качеств.

Главный этап ритуала наступает в полнолуние. На розовой свече с маслом гардении нужно сжечь бумагу. Свеча должна сгореть полностью, очень важно в этот момент никуда не отходить. Воск от сгоревшей свечи смешать с пеплом от сгоревшей бумаги и закопать у корней растения, которое находится ближе всего к входной двери.

Вскоре загаданный человек начнёт оказывать знаки внимания проведшей ритуал особе и заметит её лучшие качества, которые она упоминала при проведении данного действа. Такой приворот не сложный и действенный, уверяет «трёхсотлетняя ведьма» Аманда. Но гарантии успеха все равно дать не может.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:00

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