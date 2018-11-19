Николь Кидман в наряде из бисера посетила церемонию в Голливуде
На днях Николь Кидман посетила в Голливуде церемонию вручения престижной премии Governors Awards. Актриса появилась на красной дорожке в наряде из бисера.
На данном мероприятии присутствовали многие звезды, в том числе Лили Коллинз, Леди Гага, Розамунд Пайк, Эмилия Блант, Рейчел Вайс и Эмма Стоун. 51-летняя Николь Кидман охотно позировала перед фотокамерами в нежно-молочном наряде с маленькими рукавами, которые имели вид лепестков. Платье актрисы было украшено мерцающими пайетками и бисером.
Стоит напомнить, что Николь Кидман познакомилась с мужем Китом Урбаном в 2005 году. Через год пара сыграла пышную свадьбу. В 2008 году родилась дочь Сандэй Роуз, а через два года появилась на свет вторая наследница Фэйт Маргарет, которую выносила суррогатная мама.
Ранее портал «ДНИ 24» сообщал, что 53-летняя Элизабет Хёрли в День благодарения вышла на публику в черном платье с глубоким декольте.
На данном мероприятии присутствовали многие звезды, в том числе Лили Коллинз, Леди Гага, Розамунд Пайк, Эмилия Блант, Рейчел Вайс и Эмма Стоун. 51-летняя Николь Кидман охотно позировала перед фотокамерами в нежно-молочном наряде с маленькими рукавами, которые имели вид лепестков. Платье актрисы было украшено мерцающими пайетками и бисером.
Стоит напомнить, что Николь Кидман познакомилась с мужем Китом Урбаном в 2005 году. Через год пара сыграла пышную свадьбу. В 2008 году родилась дочь Сандэй Роуз, а через два года появилась на свет вторая наследница Фэйт Маргарет, которую выносила суррогатная мама.
Ранее портал «ДНИ 24» сообщал, что 53-летняя Элизабет Хёрли в День благодарения вышла на публику в черном платье с глубоким декольте.