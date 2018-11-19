АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

Ксения Бородина обманом накрасила губы мужу Курбану Омарову

Ведущая Дома-2 Ксения Бородина — любящая супруга и мама. Она постоянно заботится о каждом члене своей дружной семьи.

Правда, отдельные моменты заботы смущают её супруга Курбана Омарова.

Ксения Бородина обманом накрасила губы мужу Курбану Омарову

На днях девушка обратила свой взор и на внешность Курбана. И чтобы в холода у него не шелушились губы, Ксюша заставила мужчину накрасить их питательным бальзамом.

Однако кавказец не оценил заботу своей дражайшей супруги, и теперь молодому человеку стыдно показываться на людях с блестящими губами.

У себя в Instagram он разместил видео, где пожаловался, что Ксения смогла перехитрить его, сказав, что накрасила ему губы не помадой, а лекарственным препаратом. А когда он через какое-то время захотел стереть всё это со своих губ, у него ничего не вышло, ибо бальзам оказался невероятно стойким.

Ксения Бородина обманом накрасила губы мужу Курбану Омарову

Курбан с юмором предостерегает мужчин от такого «коварного» обмана со стороны своих жен. Многочисленные подписчицы ответили ему, что они тоже пытаются защитить губы своих парней от холодов.

Были и такие, кто поделился своими советами, не требующими таких жертв.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бельгийская компания Colossus сделала крупнейший
Ксения Бородина обманом накрасила губы мужу
В Сети появились первые фото ультрабюджетного
Бывшая супруга Ивана Краско обвинила прессу во лжи
Эксклюзивное фото принца Чарльза с внуком Луи
Валерий Блюменкранц смешно перепел песню Ольги
Эксперты назвали приложения, которые опасно
Алена Водонаева сравнила проект «Дом-2» с
В Сети показали чехол для Nokia с пятью камерами
Фрацузский режиссер Жан-Люк Годар отказался
Максим Галкин поделился секретом их с Пугачёвой
Отказ от американского доллара для России может
Эксперты назвали самые доходные модели Ford на
В Тульской области 88-летняя пенсионерка очнулась
Любовь Успенская назвала себя страшненькой, но
В США Toyota Prius оснастили авиационной военной
Илья Яббаров выбыл из конкурса «Человек года»
Учёные назвали три признака недостатка витамина
Ростовскую пенсионерку подозревают в убийстве
Мария Максакова в откровенном интервью с Лерой
Рита Ора на премии Evening Standard Theatre
Уфолог обнаружил в кратере на Луне треугольной
Ольгу Бузову на концерт пришел поддержать ее
Анонсирован монитор бизнес-класса BenQ BL2381T из
Словакия разрывает отношения с российской военной
Новый паркетник Landwind E315 готовят к дебюту
Виктория Романец в Instagram рассказала о своем
В Китае собираются в седане Buick LaCrosse
Пьяные воришки-центурионы вывели из себя власти
Мобильное приложение для детей запустила
Просмотреть все новости