Ксения Бородина обманом накрасила губы мужу Курбану Омарову

Правда, отдельные моменты заботы смущают её супруга Курбана Омарова.На днях девушка обратила свой взор и на внешность Курбана. И чтобы в холода у него не шелушились губы, Ксюша заставила мужчину накрасить их питательным бальзамом.Однако кавказец не оценил заботу своей дражайшей супруги, и теперь молодому человеку стыдно показываться на людях с блестящими губами.У себя в Instagram он разместил видео, где пожаловался, что Ксения смогла перехитрить его, сказав, что накрасила ему губы не помадой, а лекарственным препаратом. А когда он через какое-то время захотел стереть всё это со своих губ, у него ничего не вышло, ибо бальзам оказался невероятно стойким.Курбан с юмором предостерегает мужчин от такого «коварного» обмана со стороны своих жен. Многочисленные подписчицы ответили ему, что они тоже пытаются защитить губы своих парней от холодов.Были и такие, кто поделился своими советами, не требующими таких жертв.