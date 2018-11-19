Уиллем Дефо рассказал о работе над ролью Винсента ван Гога





Актёр рассказывает, что для него каждая новая роль – не просто кино, а проживание жизни вместе со своим героем. Так и в процессе съёмок фильма о великом художнике актёр понял, что он был «человеком, подающим надежды», а не замученным творцом, каким представляют его многие. Уиллем Дефо говорит, что понял – ван Гогу самому казалось, что он рисует по-новому.Напомним, Винсент ван Гог родился на юге Нидерландов 30 марта 1853 года. Расцвет его творчества пришёлся на последние годы жизни. Известно, что он страдал от приступов психического заболевания, к которому его привела напряжённая работа и пристрастие к спиртному.Картину «Ван Гог. На пороге вечности» с Уиллемом Дефо в главной роли снял режиссёр Джулиан Шнабель. Трейлер фильма был представлен в сентябре этого года и ожидают, что вскоре он выйдет в прокат.