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Уиллем Дефо рассказал о работе над ролью Винсента ван Гога

Американский актёр Уиллем Дефо, сыгравший роль голландского художника Винсента ван Гога в фильме «Ван Гог. На пороге вечности» рассказал о работе над ролью величайшего творца. Он поделился, что благодаря этой роли глубоко погрузился в жизнь художника.

Уиллем Дефо рассказал о работе над ролью Винсента ван Гога

Актёр рассказывает, что для него каждая новая роль – не просто кино, а проживание жизни вместе со своим героем. Так и в процессе съёмок фильма о великом художнике актёр понял, что он был «человеком, подающим надежды», а не замученным творцом, каким представляют его многие. Уиллем Дефо говорит, что понял – ван Гогу самому казалось, что он рисует по-новому.

Напомним, Винсент ван Гог родился на юге Нидерландов 30 марта 1853 года. Расцвет его творчества пришёлся на последние годы жизни. Известно, что он страдал от приступов психического заболевания, к которому его привела напряжённая работа и пристрастие к спиртному.

Картину «Ван Гог. На пороге вечности» с Уиллемом Дефо в главной роли снял режиссёр Джулиан Шнабель. Трейлер фильма был представлен в сентябре этого года и ожидают, что вскоре он выйдет в прокат.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:30

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