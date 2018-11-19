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Валерий Блюменкранц смешно перепел песню Ольги Бузовой

Ведущая скандального телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова уже более двух лет ведет активную музыкальную деятельность.

Она уже успела записать два альбома, а многие синглы стали весьма популярными среди молодёжи и часто занимают высокие позиции в чартах.

Валерий Блюменкранц смешно перепел песню Ольги Бузовой

Успех Бузовой в большей части обусловлен её работой на различных программах, где каждую песню этой исполнительницы накручивают огромное количество раз.

В Instagram появился анонс эфира на 20 ноября, где участник "Дома-2" Валера Блюменкранц решил перепеть знаменитость. Парень исполнил одну из самых популярных песен Ольги, правда, сделал это в своеобразной манере.

Участники телестройки долго смеялись от выступления Валерия, который всю свою душу вложил в эту песню.

Фанаты реалити-шоу довольны, что участники начали хоть чуть-чуть проявлять себя творчески, а не просто скандалить с друг другом, а то и организовывать потасовки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:22

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