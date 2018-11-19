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В Сети появились первые фото ультрабюджетного Lada Xray

На просторах Сети появились первые фотографии высокого хэтчбека Lada Xray. Первые экземпляры уже сошли с конвейерной ленты.

В Сети появились первые фото ультрабюджетного Lada Xray

В интернете были обнародованы фотографии Lada Xray в минималистическом исполнении. Автомобиль, окрашенный в эмаль «Черня жемчужина», получил 15-дюймовые штампованные диски, черные неокрашенные дверные ручки. Кроме этого, транспортное средство выделяется отсутствием противотуманных фар.

Стандартная комплектация новинки имеет аудиосистему, кондиционер, подушка безопасности, обогрев передних сидений, электростеклоподъемники передних дверей, электроусилитель руля, противобуксовочную систему, систему помощи при старте и подъеме, опцию распределения тормозных усилий. Под капотом бюджетной вариации Lada Xray находится 1,6-литровый движок, способный выдавать 160 лошадиных сил. Работа осуществляется в паре с МКПП.

Пока точная стоимость «нулевой» комплектации не сообщается, не называются и точные сроки выхода авто. Не исключается, что продажи начнутся уже в скором времени. На сегодняшний день модель Xray доступна в 15 вариациях, ценовой диапазон составляет от 629 900 до 860 900 рублей.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 17:55

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