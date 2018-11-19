Фрацузский режиссер Жан-Люк Годар отказался приехать в Россию из-за дела Сенцова
Французский режиссер Жан-Люк Годар заявил, что отказался приехать в Россию из-за дела украинского кинематографиста Олега Сенцова, который на данный момент отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.
Годар должен был принять участие в выставке в петербургском Эрмитаже. Режиссер написал письмо руководителю отдела современного искусства музея Дмитрию Озеркову, в котором поблагодарил за приглашение и указал, что из-за тяжелых условий содержания Сенцова в колонии не может посетить Эрмитаж, несмотря на «теплые чувства к народу России».
Олега Сенцова приговорили к 20 годам строгого режима в августе 2015 года. Его признали виновным в организации терактов в Севастополе и незаконном хранении взрывчатки и оружия. Режиссер не признал своей вины. В мае текущего года он объявил голодовку и требовал освободить всех украинских политических узников. Сенцов стал принимать пищу лишь на 145 дней голодовки, когда ему пригрозили принудительным кормлением.
Слова поддержки в адрес режиссера высказали Стивен Кинг, Джонни Депп, Анджей Вайда, Тильда Суинтон, Аки Каурисмяки, Сергей Лозница, а также руководители Европейской и Польской киноакадемий и организаторы Венецианского кинофестиваля. В октябре Сенцов стал лауреатом премии Андрея Сахарова.
Годар должен был принять участие в выставке в петербургском Эрмитаже. Режиссер написал письмо руководителю отдела современного искусства музея Дмитрию Озеркову, в котором поблагодарил за приглашение и указал, что из-за тяжелых условий содержания Сенцова в колонии не может посетить Эрмитаж, несмотря на «теплые чувства к народу России».
Олега Сенцова приговорили к 20 годам строгого режима в августе 2015 года. Его признали виновным в организации терактов в Севастополе и незаконном хранении взрывчатки и оружия. Режиссер не признал своей вины. В мае текущего года он объявил голодовку и требовал освободить всех украинских политических узников. Сенцов стал принимать пищу лишь на 145 дней голодовки, когда ему пригрозили принудительным кормлением.
Слова поддержки в адрес режиссера высказали Стивен Кинг, Джонни Депп, Анджей Вайда, Тильда Суинтон, Аки Каурисмяки, Сергей Лозница, а также руководители Европейской и Польской киноакадемий и организаторы Венецианского кинофестиваля. В октябре Сенцов стал лауреатом премии Андрея Сахарова.
Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:03