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Фрацузский режиссер Жан-Люк Годар отказался приехать в Россию из-за дела Сенцова

Французский режиссер Жан-Люк Годар заявил, что отказался приехать в Россию из-за дела украинского кинематографиста Олега Сенцова, который на данный момент отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.


Фрацузский режиссер Жан-Люк Годар отказался приехать в Россию из-за дела Сенцова

Годар должен был принять участие в выставке в петербургском Эрмитаже. Режиссер написал письмо руководителю отдела современного искусства музея Дмитрию Озеркову, в котором поблагодарил за приглашение и указал, что из-за тяжелых условий содержания Сенцова в колонии не может посетить Эрмитаж, несмотря на «теплые чувства к народу России».

Олега Сенцова приговорили к 20 годам строгого режима в августе 2015 года. Его признали виновным в организации терактов в Севастополе и незаконном хранении взрывчатки и оружия. Режиссер не признал своей вины. В мае текущего года он объявил голодовку и требовал освободить всех украинских политических узников. Сенцов стал принимать пищу лишь на 145 дней голодовки, когда ему пригрозили принудительным кормлением.

Слова поддержки в адрес режиссера высказали Стивен Кинг, Джонни Депп, Анджей Вайда, Тильда Суинтон, Аки Каурисмяки, Сергей Лозница, а также руководители Европейской и Польской киноакадемий и организаторы Венецианского кинофестиваля. В октябре Сенцов стал лауреатом премии Андрея Сахарова.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:03

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