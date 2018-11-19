Фрацузский режиссер Жан-Люк Годар отказался приехать в Россию из-за дела Сенцова





Годар должен был принять участие в выставке в петербургском Эрмитаже. Режиссер написал письмо руководителю отдела современного искусства музея Дмитрию Озеркову, в котором поблагодарил за приглашение и указал, что из-за тяжелых условий содержания Сенцова в колонии не может посетить Эрмитаж, несмотря на «теплые чувства к народу России».Олега Сенцова приговорили к 20 годам строгого режима в августе 2015 года. Его признали виновным в организации терактов в Севастополе и незаконном хранении взрывчатки и оружия. Режиссер не признал своей вины. В мае текущего года он объявил голодовку и требовал освободить всех украинских политических узников. Сенцов стал принимать пищу лишь на 145 дней голодовки, когда ему пригрозили принудительным кормлением.Слова поддержки в адрес режиссера высказали Стивен Кинг, Джонни Депп, Анджей Вайда, Тильда Суинтон, Аки Каурисмяки, Сергей Лозница, а также руководители Европейской и Польской киноакадемий и организаторы Венецианского кинофестиваля. В октябре Сенцов стал лауреатом премии Андрея Сахарова.