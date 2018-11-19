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Эксклюзивное фото принца Чарльза с внуком Луи появилось на обложке Sunday Times

Недавно на обложке журнала The Sunday Times Magazine появилось эксклюзивное фото принца Чарльза с младшим внуком Луи на руках. Общественность была очарована представителями двух разных поколений монаршей семьи.

Эксклюзивное фото принца Чарльза с внуком Луи появилось на обложке Sunday Times

Недавно принц Чарльз отпраздновал свой 70-летний юбилей, и в честь этого события члены британской королевской семьи устроили ему памятную фотосессию. В ней принимали участие принц Уильям с женой Кейт Миддлтон и тремя детьми, герцог и герцогиня Сассекские, принц Чарльз с женой Камиллой Паркер-Боулз. Один из кадров этой фотосессии и украсил обложку журнала. Снимок с улыбающимся принцем Чарльзом и его шестимесячным внуком Луи получился очень трогательным и живым.

Делал снимки большого коронованного семейства королевский фотограф Крис Джексон. Позже он рассказал, что Чарльз замечательный дедушка и не чает души в своих внуках. Вскоре у титулованного дедушки появится ещё один объект большой любви – не так давно принц Гарри и Меган Маркл сообщили, что ожидают первенца.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:30

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