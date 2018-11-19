Эксклюзивное фото принца Чарльза с внуком Луи появилось на обложке Sunday Times

Недавно принц Чарльз отпраздновал свой 70-летний юбилей, и в честь этого события члены британской королевской семьи устроили ему памятную фотосессию. В ней принимали участие принц Уильям с женой Кейт Миддлтон и тремя детьми, герцог и герцогиня Сассекские, принц Чарльз с женой Камиллой Паркер-Боулз. Один из кадров этой фотосессии и украсил обложку журнала. Снимок с улыбающимся принцем Чарльзом и его шестимесячным внуком Луи получился очень трогательным и живым.Делал снимки большого коронованного семейства королевский фотограф Крис Джексон. Позже он рассказал, что Чарльз замечательный дедушка и не чает души в своих внуках. Вскоре у титулованного дедушки появится ещё один объект большой любви – не так давно принц Гарри и Меган Маркл сообщили, что ожидают первенца.