Алена Водонаева сравнила проект «Дом-2» с «пионерским лагерем»

«Кто-то пел, кто-то танцевал, я в рамках «Дома-2» делала свою программу «Ванна», - рассказывает в своей книге Алена Водонаева.

«Тема моего диплома звучит так: «формирование имиджа участника реалити-шоу». На российском телевидении появилось первое реалити-шоу «За стеклом», и меня заинтересовал этот новый жанр», - рассказывает Водонаева в своей книге-автобиографии «Голая».



