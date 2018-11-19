Алена Водонаева сравнила проект «Дом-2» с «пионерским лагерем»
Звезда скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева в своей книге «Голая» рассказала о жизни на телестройке и даже сравнила шоу с «пионерским лагерем».
Наш портал уже сообщал о том, что бывшая участница телепроекта стала автором книги-автобиографии под названием «Голая», которую уже через несколько недель можно будет приобрести в любом книжном магазине.
В своей книге Алена заявляет, что именно реалити-шоу «Дом-2» помогло ей написать дипломную работу. Оказалось, что Водонаева воспринимала проект, как «пионерский лагерь», и поэтому зачастую называла его «Фабрикой звезд» для бедных.
По словам экс-участницы «Дома-2», на телешоу им приходилось не только строить любовь, но и пытаться как-то проявить себя как творческие личности.
Как выяснилось, на момент своего участия в телепроекте Алене было всего 22 года. Девушка училась в университете и мечтала стать журналистом. Изначально Водонаева решила отправиться на реалити только для того, чтобы написать диплом.
Дело в том, что темой дипломной работы будущей телезнаменитости был жанр «реалити-шоу», которое в те времена в России было чем-то новым и неизведанным. Именно поэтому Алене пришлось буквально «добывать» информацию о телешоу прямо-таки из самого «пекла».
К слову, продюсеры «Дома-2» взяли Алену на проект без кастинга в Москве.
Наш портал уже сообщал о том, что бывшая участница телепроекта стала автором книги-автобиографии под названием «Голая», которую уже через несколько недель можно будет приобрести в любом книжном магазине.
В своей книге Алена заявляет, что именно реалити-шоу «Дом-2» помогло ей написать дипломную работу. Оказалось, что Водонаева воспринимала проект, как «пионерский лагерь», и поэтому зачастую называла его «Фабрикой звезд» для бедных.
По словам экс-участницы «Дома-2», на телешоу им приходилось не только строить любовь, но и пытаться как-то проявить себя как творческие личности.
«Кто-то пел, кто-то танцевал, я в рамках «Дома-2» делала свою программу «Ванна», - рассказывает в своей книге Алена Водонаева.
Как выяснилось, на момент своего участия в телепроекте Алене было всего 22 года. Девушка училась в университете и мечтала стать журналистом. Изначально Водонаева решила отправиться на реалити только для того, чтобы написать диплом.
Дело в том, что темой дипломной работы будущей телезнаменитости был жанр «реалити-шоу», которое в те времена в России было чем-то новым и неизведанным. Именно поэтому Алене пришлось буквально «добывать» информацию о телешоу прямо-таки из самого «пекла».
«Тема моего диплома звучит так: «формирование имиджа участника реалити-шоу». На российском телевидении появилось первое реалити-шоу «За стеклом», и меня заинтересовал этот новый жанр», - рассказывает Водонаева в своей книге-автобиографии «Голая».
К слову, продюсеры «Дома-2» взяли Алену на проект без кастинга в Москве.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:10