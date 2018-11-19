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В Тульской области 88-летняя пенсионерка очнулась в морге

88-летняя жительница Щекинского района Тульской области была признана мертвой. Ее тело направили в морг, сотрудники которого спустя некоторое время пришли в ужас, обнаружив воскресшую покойницу.

В Тульской области 88-летняя пенсионерка очнулась в морге

По информации от старшего помощника областного прокурора Любови Кузнецовой, в связи с происшествием была инициирована доследственная проверка.

Пенсионерку пришла проведать ее родственница, которая и заявила, что «бабушка не дышит». Были вызваны полицейские и медики, зафиксировавшие смерть и передавшие тело ритуальной службе. Но только в морге привычный сценарий дал сбой: женщина очнулась, чем привела в немалое замешательство всех окружающих.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:32

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