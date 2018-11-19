В Тульской области 88-летняя пенсионерка очнулась в морге





По информации от старшего помощника областного прокурора Любови Кузнецовой, в связи с происшествием была инициирована доследственная проверка.Пенсионерку пришла проведать ее родственница, которая и заявила, что «бабушка не дышит». Были вызваны полицейские и медики, зафиксировавшие смерть и передавшие тело ритуальной службе. Но только в морге привычный сценарий дал сбой: женщина очнулась, чем привела в немалое замешательство всех окружающих.