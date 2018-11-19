В Сети показали чехол для Nokia с пятью камерами





Отметим, что данный смартфон уже был показан на живых фотографиях. Устройство оснащено оптикой от компании Zeiss, являющейся официальным партнёром HMD Global. Назначение каждого сенсора не сообщается.До этого компания Samsung показала четырехкамерный смартфон Galaxy A9. Гаджет имеет основной сенсор, оптический зум, широкоугольный датчик и датчик анализа глубины резкости при съемке в портретном режиме.