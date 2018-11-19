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В Сети показали чехол для Nokia с пятью камерами

В Сети в Twitter-аккаунте сайта Slash Leaks показали чехол для смартфона Nokia 9 PureView, оснащенного пятью камерами. Данное количество сенсоров может оказаться рекордным.

В Сети показали чехол для Nokia с пятью камерами

Отметим, что данный смартфон уже был показан на живых фотографиях. Устройство оснащено оптикой от компании Zeiss, являющейся официальным партнёром HMD Global. Назначение каждого сенсора не сообщается.

В Сети показали чехол для Nokia с пятью камерами

До этого компания Samsung показала четырехкамерный смартфон Galaxy A9. Гаджет имеет основной сенсор, оптический зум, широкоугольный датчик и датчик анализа глубины резкости при съемке в портретном режиме.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:04

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