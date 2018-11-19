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Отказ от американского доллара для России может стать выгодным

Новая стратегия по отказу от американского доллара для России может оказаться выгодной. Аналитики отмечают, что Российская Федерация стремится к тому, чтобы снизить свою зависимость от национальной валюты США.

Отказ от американского доллара для России может стать выгодным

Издание «ПолитЭксперт» сообщает, что в беседе с журналистами российский экономист Василий Колташов подтвердил: в последние годы Россия на самом деле взяла курс на дедолларизацию, и эти меры стали приносить положительные результаты. Однако в полной мере отказаться от влияния доллара нынешние действия пока не позволяют. По мнению эксперта, для того чтобы реализовать, поставленную цель, нужно разработать новую стратегию, одним из правильных решений могло бы стать возвращение «золотого рубля», хотя бы в виде сбережений на банковских счетах.

Это могло бы дать существенные гарантии людям, которых беспокоят возможные скачки валюты, связанные с колебаниями цен на нефть. Так как россияне вынуждены покупать доллары, чтобы защитить себя от потери. Экономист считает, что такая стратегия могла бы стать первым шагом в изменении модели пользования долларом, затем стоит рассматривать последующие меры.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 16:46

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