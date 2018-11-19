Ростовскую пенсионерку подозревают в убийстве мужа, снохи и 8-летнего внука
Ростовскую пенсионерку подозревают в убийстве мужа, снохи и 8-летнего внука. По предварительной информации, 71-летняя женщина долгое время конфликтовала с родными из-за раздела жилья.
По сообщению следственного управления СКР по Ростовской области, 17 ноября в одной из квартир Ростова-на-Дону были найдены тела трех человек, включая маленького мальчика.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», решается вопрос об аресте подозреваемой.
По сообщению следственного управления СКР по Ростовской области, 17 ноября в одной из квартир Ростова-на-Дону были найдены тела трех человек, включая маленького мальчика.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», решается вопрос об аресте подозреваемой.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:55