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Ростовскую пенсионерку подозревают в убийстве мужа, снохи и 8-летнего внука

Ростовскую пенсионерку подозревают в убийстве мужа, снохи и 8-летнего внука. По предварительной информации, 71-летняя женщина долгое время конфликтовала с родными из-за раздела жилья.

Ростовскую пенсионерку подозревают в убийстве мужа, снохи и 8-летнего внука

По сообщению следственного управления СКР по Ростовской области, 17 ноября в одной из квартир Ростова-на-Дону были найдены тела трех человек, включая маленького мальчика.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», решается вопрос об аресте подозреваемой.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:55

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