Ростовскую пенсионерку подозревают в убийстве мужа, снохи и 8-летнего внука





По сообщению следственного управления СКР по Ростовской области, 17 ноября в одной из квартир Ростова-на-Дону были найдены тела трех человек, включая маленького мальчика.По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», решается вопрос об аресте подозреваемой.