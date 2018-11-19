Эксперты назвали самые доходные модели Ford на российском рынке
Эксперты ресурса «Автостат» провели исследование и назвали самые доходные модели Ford на российском рынке. В общей сложности за три квартала текущего года россияне потратили на приобретение автомобилей данной марки около 40 млрд рублей.
Наибольшую прибыль автосалоны получили от реализации компактных внедорожников Ford Kuga — 15,4 млрд рублей за более 10 тысяч моделей. На втором месте по объемам реализации оказался Ford Focus – 10,75 млрд рублей (9886 единиц). Третье место досталось Ford Explorer (7 млрд рублей, 2 509 единиц).
Ford Ecosport занял четвертую позицию рейтинга (3 млрд рублей), пятое - Ford Mondeo (2,1 млрд рублей) и шестое - Ford Fiesta (1 млрд рублей).
Наибольшую прибыль автосалоны получили от реализации компактных внедорожников Ford Kuga — 15,4 млрд рублей за более 10 тысяч моделей. На втором месте по объемам реализации оказался Ford Focus – 10,75 млрд рублей (9886 единиц). Третье место досталось Ford Explorer (7 млрд рублей, 2 509 единиц).
Ford Ecosport занял четвертую позицию рейтинга (3 млрд рублей), пятое - Ford Mondeo (2,1 млрд рублей) и шестое - Ford Fiesta (1 млрд рублей).
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:35