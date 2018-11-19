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Эксперты назвали самые доходные модели Ford на российском рынке

Эксперты ресурса «Автостат» провели исследование и назвали самые доходные модели Ford на российском рынке. В общей сложности за три квартала текущего года россияне потратили на приобретение автомобилей данной марки около 40 млрд рублей.


Эксперты назвали самые доходные модели Ford на российском рынке

Наибольшую прибыль автосалоны получили от реализации компактных внедорожников Ford Kuga — 15,4 млрд рублей за более 10 тысяч моделей. На втором месте по объемам реализации оказался Ford Focus – 10,75 млрд рублей (9886 единиц). Третье место досталось Ford Explorer (7 млрд рублей, 2 509 единиц).

Ford Ecosport занял четвертую позицию рейтинга (3 млрд рублей), пятое - Ford Mondeo (2,1 млрд рублей) и шестое - Ford Fiesta (1 млрд рублей).



 
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Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:35

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