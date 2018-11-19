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Любовь Успенская назвала себя страшненькой, но доброй

Известная исполнительница русского шансона и романсов Любовь Успенская предстала перед подписчиками в Instagram в смелом образе, но при этом написала, что считает себя «страшненькой». Поклонники не согласились с такой критичностью певицы, отмечая, что любая женщина хотела бы так замечательно выглядеть в 64 года.

Любовь Успенская назвала себя страшненькой, но доброй

Любовь Успенская постоянно поражает фанатов своим моложавым видом и экспериментами с внешностью. Недавно певица укоротила волосы и выстригла рваную чёлку, чем произвела на поклонников неизгладимое впечатление. Но фолловеры заметили, что Успенская, скорее всего, нанесла визит не только парикмахеру, но и косметологу, поскольку у неё исчезли мимические морщинки.

На сей раз Любовь Успенская примерила довольно смелый образ, разместив на своей странице снимок в чёрном кружевном платье и ботфортах. В подписи к нему написала, что не считает себя красавицей, но зато она добрая и весёлая. Фанаты не согласились с мнением певицы по поводу внешности, отмечая, что их кумир очень милая и женственная.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:20

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