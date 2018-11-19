Любовь Успенская назвала себя страшненькой, но доброй

Любовь Успенская постоянно поражает фанатов своим моложавым видом и экспериментами с внешностью. Недавно певица укоротила волосы и выстригла рваную чёлку, чем произвела на поклонников неизгладимое впечатление. Но фолловеры заметили, что Успенская, скорее всего, нанесла визит не только парикмахеру, но и косметологу, поскольку у неё исчезли мимические морщинки.На сей раз Любовь Успенская примерила довольно смелый образ, разместив на своей странице снимок в чёрном кружевном платье и ботфортах. В подписи к нему написала, что не считает себя красавицей, но зато она добрая и весёлая. Фанаты не согласились с мнением певицы по поводу внешности, отмечая, что их кумир очень милая и женственная.