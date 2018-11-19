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Мария Максакова в откровенном интервью с Лерой Курдявцевой не сдержала эмоции

Очередной гостьей ток-шоу «Секрет на миллион» с Лерой Курдявцевой стала Мария Максакова. В откровенном интервью оперная дива не смогла сдержать возмущения, когда речь зашла о её старшей дочери.

Мария Максакова в откровенном интервью с Лерой Курдявцевой не сдержала эмоции

Последние несколько лет Мария Максакова проживает в Киеве, недавно она приняла участие в телепередаче «Секрет на миллион», и эфир этого выпуска состоится 24 ноября. В социальной сети Facebook оперная певица опубликовала фотографию, на которой она запечатлена с Лерой Кудрявцевой и со всей съёмочной группой, работавшей над выпуском передачи. Также в социальной сети был опубликован видеоролик, в нём телеведущая сообщила, что ей пришлось отправиться в Мюнхен ради откровенного разговора со звездой. Также на кадрах запечатлены отрывки из беседы между двумя блондинками.

Мария Максакова в откровенном интервью с Лерой Курдявцевой не сдержала эмоции

Мария Максакова рассказала, что потеряла 99 процентов друзей, когда покинула Россию с супругом Денисом Вороненковым. Также певица не смогла сдержать эмоций, когда речь зашла о её старшей дочери Екатерине, которая находится на лечении в клинике, об этом рассказала Людмила Вороненкова на передаче «На самом деле».



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:50

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