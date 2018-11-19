Мария Максакова в откровенном интервью с Лерой Курдявцевой не сдержала эмоции





Последние несколько лет Мария Максакова проживает в Киеве, недавно она приняла участие в телепередаче «Секрет на миллион», и эфир этого выпуска состоится 24 ноября. В социальной сети Facebook оперная певица опубликовала фотографию, на которой она запечатлена с Лерой Кудрявцевой и со всей съёмочной группой, работавшей над выпуском передачи. Также в социальной сети был опубликован видеоролик, в нём телеведущая сообщила, что ей пришлось отправиться в Мюнхен ради откровенного разговора со звездой. Также на кадрах запечатлены отрывки из беседы между двумя блондинками.Мария Максакова рассказала, что потеряла 99 процентов друзей, когда покинула Россию с супругом Денисом Вороненковым. Также певица не смогла сдержать эмоций, когда речь зашла о её старшей дочери Екатерине, которая находится на лечении в клинике, об этом рассказала Людмила Вороненкова на передаче «На самом деле».