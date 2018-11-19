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Словакия разрывает отношения с российской военной техникой

Словакия разрывает отношения с российской военной промышленностью. Об этом заявил государственный секретарь министерства обороны Словакии Роберт Ондрейчак на интервью в рамках Галифакского международного форума по безопасности.

Словакия разрывает отношения с российской военной техникой

Секретарь отметил, что их страна откажется от российского истребителя МиГ-29 в пользу американского F-16V. Ондрейчак подчеркнул, что отношения между Россией и Словакией прекратятся так быстро, насколько это будет возможным. Словакия хочет видеть США лидером в свободном мире, как это происходило последние 70 лет.

На сегодняшний день самолеты МиГ-29, стоящие на вооружении ВВС Словакии, являются серьезным пунктом сотрудничества двух стран. Правительство Словакии хочет сократить связи с Россией, а потому собирается приобрести 14 американских истребителей F-16V и многоцелевые вертолеты Sikorsky UH-60M Black Hawk. Первые поставки воздушной техники могут начаться в 2022 или 2023 году после подготовки законодательной базы и подписания закупочных контрактов.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:16

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