Словакия разрывает отношения с российской военной техникой





Секретарь отметил, что их страна откажется от российского истребителя МиГ-29 в пользу американского F-16V. Ондрейчак подчеркнул, что отношения между Россией и Словакией прекратятся так быстро, насколько это будет возможным. Словакия хочет видеть США лидером в свободном мире, как это происходило последние 70 лет.На сегодняшний день самолеты МиГ-29, стоящие на вооружении ВВС Словакии, являются серьезным пунктом сотрудничества двух стран. Правительство Словакии хочет сократить связи с Россией, а потому собирается приобрести 14 американских истребителей F-16V и многоцелевые вертолеты Sikorsky UH-60M Black Hawk. Первые поставки воздушной техники могут начаться в 2022 или 2023 году после подготовки законодательной базы и подписания закупочных контрактов.