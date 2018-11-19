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Пьяные воришки-центурионы вывели из себя власти Рима

Власти Рима ввели запрет на появление в общественных местах в костюме центуриона. Также запрет действует на распитие алкоголя в темное время суток.

Пьяные воришки-центурионы вывели из себя власти Рима

За прилюдное ношение костюма центуриона установлен штраф в размере 400 евро. Решение было принято из-за многочисленных жалоб туристов, которые считают, что люди, облачившиеся в римского военачальника, задирали цены за снимки и вели себя назойливо с прохожими, а также попадались на кражах.

Крепкие напитки в стеклянной таре запрещено распивать в общественных местах с 22:00, а с 2:00 продавать алкоголь запрещено в баре и ночном клубе. Штраф составит 150 евро для людей употребляющих спиртные напитки на улице и 280 евро для ночных заведений. Данный запрет уже раскритиковали владельцы некоторых заведений. По их словам, за время после его принятия, они уже потеряли посетителей.

Также в Риме запретили купаться в фонтанах и «неопрятно употреблять пищу» в исторических местах. Для соблюдения данных ограничений, власти столицы собираются нанять новых полицейских.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:57

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