Виктория Романец в Instagram рассказала о своем эгоизме и нежелании иметь детей

"Лучшее вложение - это вложение в себя. В развитие, внешность и т.д. Пока нет детей, жить нужно ДЛЯ СЕБЯ. И никак иначе...P.s да я эгоистка. И слава Богу!", - напрямую заявляет жена Антона Гусева в соцсети.

"Независимая ни от кого и не от чего девушка. Иногда конечно грустно, но это ещё не точно", - продолжает циничные размышления Виктория в микроблоге.

Причиной этого конфликта стала переписка, где Гусев пожаловался свой экс-супруге Евгении на Викторию. Антон рассказал, что его нынешняя жена злая, закомплексованная дама и не хочет иметь своих детей. Парень сказал, что якобы ему это всё надоело, и он хочет развода.С тех пор прошло 2 месяца, но Антон и Вика всё еще вместе и не разошлись. Но сама Романец признается, что и в самом деле она эгоистка, и в данный момент хочет жить только для себя любимой.Также она говорит, что когда-то вкладывала все свои эмоции, любовь и силы в других людей. Оказалось, что они просто этого не заслуживали и поэтому вышла та ситуация, которая есть сейчас.Хотя поведением Романец и Феофилактова всегда были очень похожи и, вполне вероятно, что после рождения ребенка она изменится. А может боится, что Антон, как в случае с Женей, начнёт изменять жене. И вот поэтому Романец оттягивает момент материнства.