АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

Виктория Романец в Instagram рассказала о своем эгоизме и нежелании иметь детей

Недавно в любовном треугольнике Виктория Романец, Евгения Феофилактова и Антон Гусев вспыхнул конфликт.

Причиной этого конфликта стала переписка, где Гусев пожаловался свой экс-супруге Евгении на Викторию. Антон рассказал, что его нынешняя жена злая, закомплексованная дама и не хочет иметь своих детей. Парень сказал, что якобы ему это всё надоело, и он хочет развода.

Виктория Романец в Instagram рассказала о своем эгоизме и нежелании иметь детей

С тех пор прошло 2 месяца, но Антон и Вика всё еще вместе и не разошлись. Но сама Романец признается, что и в самом деле она эгоистка, и в данный момент хочет жить только для себя любимой.

"Лучшее вложение - это вложение в себя. В развитие, внешность и т.д. Пока нет детей, жить нужно ДЛЯ СЕБЯ. И никак иначе...P.s да я эгоистка. И слава Богу!", - напрямую заявляет жена Антона Гусева в соцсети.

Также она говорит, что когда-то вкладывала все свои эмоции, любовь и силы в других людей. Оказалось, что они просто этого не заслуживали и поэтому вышла та ситуация, которая есть сейчас.

Виктория Романец в Instagram рассказала о своем эгоизме и нежелании иметь детей

"Независимая ни от кого и не от чего девушка. Иногда конечно грустно, но это ещё не точно", - продолжает циничные размышления Виктория в микроблоге.

Хотя поведением Романец и Феофилактова всегда были очень похожи и, вполне вероятно, что после рождения ребенка она изменится. А может боится, что Антон, как в случае с Женей, начнёт изменять жене. И вот поэтому Романец оттягивает момент материнства.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый паркетник Landwind E315 готовят к дебюту
Виктория Романец в Instagram рассказала о своем
В Китае собираются в седане Buick LaCrosse
Пьяные воришки-центурионы вывели из себя власти
Мобильное приложение для детей запустила
Хакеры разместили в Сети откровенные снимки Рианны
Ольга Бузова не смогла справиться с истерикой во
Планета Нибиру уже шесть лет сжигает Землю
Модель Элизабет Хёрли появилась на мероприятии в
Артем Сорока не планирует судиться с Марго
У матери Ольги Рапунцель на нервной почве
Гарик Мартиросян пошутил над творчеством Ольги
Астрономы создали виртуальную модель центральной
Джулия Робертс отказывается делать пластику лица
Аналитики США рассказали Украине, как вернуть
Сергей Безруков вышел в свет со своей
В Чехии очевидцы зафиксировали в небе облака,
Настасья Самбурская поделилась собственным
Яна Рудковская назвала «летающую Ольгу Бузову»
Внебрачный сын сатирика Михаила Жванецкого
Сверхбыстрый накопитель Samsung SSD X5 выходит в
Компания Zyxel представила защищённую точку
В Москве задержали мужчину, который поджег
Вышел фильм про зомби-апокалипсис в Тверской
Беременная звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей
Эксперты назвали самые полезные правила гигиены
Новая версия Samsung Galaxy Note 9 будет
Lockheed Martin вместе с NASA начала
Кети Топурия спровоцировала слухи о расставании с
Денис Лебедев променял концерт Ольги Бузовой на
Просмотреть все новости