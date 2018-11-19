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Ольга Бузова не смогла справиться с истерикой во время исполнения песни «Она не боится»

Взлетевшая в воздух новоиспеченная певица Ольга Бузова не смогла совладать со своими эмоциями во время концерта.

Вчера в «Crocus City Hall» прошел долгожданный концерт поющей телеведущей Ольги Бузовой, на котором собралось больше семи тысяч поклонников телезнаменитости, чтобы оценить новое шоу своей любимицы под названием «Принимай меня».

Ольга Бузова не смогла справиться с истерикой во время исполнения песни «Она не боится»

Судя по комментариям фанатов Бузовой, концерт певицы стал самым масштабным мероприятием, ведь он получился не только фееричным, но и был наполнен большим количеством сюрпризов от Ольги. Многие поклонники ведущей реалити-шоу «Дом-2» по-прежнему находятся в состоянии эйфории после выступления своего кумира.

«Бузова, ты лучшая! Обожаю тебя! Концерт получился просто фееричным! Успехов тебе, любимая!», «Ольга, какая же ты все-таки умничка! Я всего ожидала от тебя, но точно не такого! Шоу «Принимай меня» лучшее шоу, на котором мне когда-либо доводилось побывать!», «Бузова, ты бомба! Молодчинка! Сказала – сделала!»- продолжают писать фанаты Бузовой в Сети.


Ольга Бузова не смогла справиться с истерикой во время исполнения песни «Она не боится»

Впрочем, и в этот раз не обошлось без недоброжелателей Ольги Бузовой. Многим злопыхателям, как оказалось, не понравился голос певицы, а также ее истерика во время исполнения композиции «Она не боится». Антифанаты до сих пор не могут понять, почему знаменитость не смогла справиться со своими эмоциями и устроила настоящую истерику в воздухе во время выступления.

«Это вообще что было? Были же тренировки, нужно было там свои истерики показывать, а не на концерте!», «Ужасс..как можно было такое вычудить прямо на концерте? Бузова, ты в своем уме вчера была?», «Кошмар..мне Бузова панночку с фильма «Вий» напомнила!» - пишут недоброжелатели Бузовой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:42

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