Уфолог обнаружил в кратере на Луне треугольной формы НЛО внушительных размеров
В одном из кратеров Луны уфолог Скотт Уоринг обнаружил треугольной формы НЛО. По словам специалиста, странный объект имеет огромные размеры.
Предполагаемый НЛО расположен в кратере Пласкетта, диаметр которого 109 км. В таком случае корабль пришельцев может достигать около 25 км. Уфолог считает, что размер и форма корабля очень подходящая для путешествия по Вселенной. Скотт Уоринг не может сказать, как давно объект стоит брошенным на Луне. По предположению эксперта, это могло когда-то быть временной зоной обитания пришельцев.
Ранее на портале «ДНИ 24» сообщалось, что в Чехии были зафиксированы очевидцами облака, которые очень похожие на НЛО.
Предполагаемый НЛО расположен в кратере Пласкетта, диаметр которого 109 км. В таком случае корабль пришельцев может достигать около 25 км. Уфолог считает, что размер и форма корабля очень подходящая для путешествия по Вселенной. Скотт Уоринг не может сказать, как давно объект стоит брошенным на Луне. По предположению эксперта, это могло когда-то быть временной зоной обитания пришельцев.
Ранее на портале «ДНИ 24» сообщалось, что в Чехии были зафиксированы очевидцами облака, которые очень похожие на НЛО.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:30