Анонсирован монитор бизнес-класса BenQ BL2381T из серии Eye Care





Благодаря наличию узких боковых рамок несколько мониторов BenQ BL2381T можно объединить в многодисплейную конфигурацию. Высота подставки достигает 140 мм. Экран можно поворачивать и наклонять в разные стороны, а при необходимости перевести его из альбомной ориентации в портретный режим отображения.Яркость экрана составляет 250 кд/м2, контрастность — 1000:1, динамическая контрастность — 20 000 000:1. Время отклика матрицы составляет 5 мс (GTG). По словам производителей, оптимизацией параметров изображения занимаются средства Brightness Intelligence Technology (B.I. Tech.), а безопасность глазам владельца монитора обеспечивают технологии Low Blue Light и Flicker-free. Кроме того, в монитор встроены 1-ватные стереофонические динамики и концентратор USB 3.0, присутствуют все современные интерфейсы: HDMI v1.4, DisplayPort v1.2, D-Sub и DVD-I. Цену на монитор BenQ BL2381T производитель пока не назвал.