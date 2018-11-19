Новый паркетник Landwind E315 готовят к дебюту производители
Компания Landwind готовится представить новый паркетник с заводским индексом Е315. Накануне в Сети появились первые фотографии автомобиля без камуфляжа.
Судя по снимкам, дизайнеры Landwind на этот раз вдохновились экстерьером модели Santa Fe 2019 года, поскольку двухуровневая головная оптика напоминает внешность паркетника Hyundai. При этом задняя часть китайского кроссовера и салон не имеют ничего общего со знаменитыми конкурентами. В оснащение новинки войдёт цифровая приборная панель, мультимедийный комплекс, климат-контроль и электронный стояночный тормоз.
Согласно предварительным данным, в подкапотном пространстве Landwind E315 будет установлен турбированный двигатель ёмкостью 1,5 литра производительностью 163 лошадиные силы. В качестве трансмиссии выступит либо механическая коробка передач на 6 ступеней, либо с 8-диапазонный «автомат». Официальный дебют нового кроссовера состоится весной будущего года.
Судя по снимкам, дизайнеры Landwind на этот раз вдохновились экстерьером модели Santa Fe 2019 года, поскольку двухуровневая головная оптика напоминает внешность паркетника Hyundai. При этом задняя часть китайского кроссовера и салон не имеют ничего общего со знаменитыми конкурентами. В оснащение новинки войдёт цифровая приборная панель, мультимедийный комплекс, климат-контроль и электронный стояночный тормоз.
Согласно предварительным данным, в подкапотном пространстве Landwind E315 будет установлен турбированный двигатель ёмкостью 1,5 литра производительностью 163 лошадиные силы. В качестве трансмиссии выступит либо механическая коробка передач на 6 ступеней, либо с 8-диапазонный «автомат». Официальный дебют нового кроссовера состоится весной будущего года.
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Добавил: Алина Сегодня, 15:10