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Артем Сорока не планирует судиться с Марго Овсянниковой из-за песни «Бомбовая»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Овсянникова продолжает утверждать, что Артем Сорока собирается судиться с ней из-за песни «Бомбовая».

На протяжении уже нескольких дней в социальных сетях обсуждают сообщение о том, что Сорока подает в суд на свою экс-возлюбленную. Впрочем, сегодня стало известно, что это всего лишь очередная порция сплетен.

Артем Сорока не планирует судиться с Марго Овсянниковой из-за песни «Бомбовая»

А появились эти слухи из-за Маргариты. Дело в том, что на днях блондинка заявила своим поклонникам, что Сорока претендует на ее музыкальную композицию «Бомбовая».

«Изначально он купил музыку к этому треку, а вот слова уже написала моя подруга. Затем мы полностью изменили аранжировку» - заявляет Овсянникова.

По словам бывшей участницы телестройки, почти всю работу над песней она проделала самостоятельно «с нуля», и именно поэтому ей не понятно, почему Артем захотел продать эту песню Алиане Устиненко (Гобозовой).

«Он сейчас негодует и хочет отсудить у меня права» - на днях заявила Маргарита.


Артем Сорока не планирует судиться с Марго Овсянниковой из-за песни «Бомбовая»

Однако блондинка была уверена, что экс-возлюбленному не удастся одержать победу в суде, так как доказательств того, что песня «Бомбовая» написана Артемом, у парня попросту нет.

В свою очередь, Сорока поспешил опровергнуть заявления Овсянниковой. Артем подчеркнул, что Маргарита, видимо, не знает, как его зацепить, и именно поэтому начала нелицеприятно высказываться в его адрес.

По словам участника «Дома-2», музыка, первый куплет и припев принадлежат ему, а вот вторую часть песни он просто не успел сочинить, ведь они с девушкой расстались.

«В тот период, когда я создавал песню, у меня была влюбленность. Я не планирую на Маргариту подавать в суд», - заявил Артем Сорока.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:27

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