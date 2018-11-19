Артем Сорока не планирует судиться с Марго Овсянниковой из-за песни «Бомбовая»

«Изначально он купил музыку к этому треку, а вот слова уже написала моя подруга. Затем мы полностью изменили аранжировку» - заявляет Овсянникова.

«Он сейчас негодует и хочет отсудить у меня права» - на днях заявила Маргарита.

«В тот период, когда я создавал песню, у меня была влюбленность. Я не планирую на Маргариту подавать в суд», - заявил Артем Сорока.





На протяжении уже нескольких дней в социальных сетях обсуждают сообщение о том, что Сорока подает в суд на свою экс-возлюбленную. Впрочем, сегодня стало известно, что это всего лишь очередная порция сплетен.А появились эти слухи из-за Маргариты. Дело в том, что на днях блондинка заявила своим поклонникам, что Сорока претендует на ее музыкальную композицию «Бомбовая».По словам бывшей участницы телестройки, почти всю работу над песней она проделала самостоятельно «с нуля», и именно поэтому ей не понятно, почему Артем захотел продать эту песню Алиане Устиненко (Гобозовой).Однако блондинка была уверена, что экс-возлюбленному не удастся одержать победу в суде, так как доказательств того, что песня «Бомбовая» написана Артемом, у парня попросту нет.В свою очередь, Сорока поспешил опровергнуть заявления Овсянниковой. Артем подчеркнул, что Маргарита, видимо, не знает, как его зацепить, и именно поэтому начала нелицеприятно высказываться в его адрес.По словам участника «Дома-2», музыка, первый куплет и припев принадлежат ему, а вот вторую часть песни он просто не успел сочинить, ведь они с девушкой расстались.