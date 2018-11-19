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Хакеры разместили в Сети откровенные снимки Рианны

На днях хакеры разместили в Сети откровенные снимки американской поп-исполнительницы Рианны. Она стала далеко не первой жертвой «продвинутых» злоумышленников.

Хакеры разместили в Сети откровенные снимки Рианны

Фотографии полностью обнажённой Рианны в музыкальной студии, скорее всего, делал кто-то из её хороших знакомых. И, вероятно, этим снимкам уже несколько лет, поскольку сейчас Рианна обладает куда более пышными формами. Да и волосы певица сейчас носит длиннее. Фанаты звезды смогли узнать своего кумира по татуировкам и украшениям.

Как сообщалось ранее, в конце октября жертвами охотников за пикантными фотографиями стал футболист Павел Мамаев с супругой Аланой. Известно также о распространении пикантных снимков американской модели Кендалл Дженнер, сделанных на берегу океана профессиональным фотографом. Попали в этот список Роуз Макгоуэн, Дженнифер Лоуренс и даже теперешняя герцогиня Сассекская Меган Маркл.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:50

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