Хакеры разместили в Сети откровенные снимки Рианны





Фотографии полностью обнажённой Рианны в музыкальной студии, скорее всего, делал кто-то из её хороших знакомых. И, вероятно, этим снимкам уже несколько лет, поскольку сейчас Рианна обладает куда более пышными формами. Да и волосы певица сейчас носит длиннее. Фанаты звезды смогли узнать своего кумира по татуировкам и украшениям.Как сообщалось ранее, в конце октября жертвами охотников за пикантными фотографиями стал футболист Павел Мамаев с супругой Аланой. Известно также о распространении пикантных снимков американской модели Кендалл Дженнер, сделанных на берегу океана профессиональным фотографом. Попали в этот список Роуз Макгоуэн, Дженнифер Лоуренс и даже теперешняя герцогиня Сассекская Меган Маркл.