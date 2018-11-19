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Гарик Мартиросян пошутил над творчеством Ольги Бузовой

Объектами шуток резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна часто становятся звезды отечественного шоу-бизнеса, и уже не раз комик глумился над Ольгой Бузовой и ее творчеством.

Состоявшееся накануне в «Крокус Сити Холле» шоу Бузовой, конечно же, вдохновило Мартиросяна на новые шутки.

Гарик Мартиросян пошутил над творчеством Ольги Бузовой

В этот раз Гарик отвечая на вопросы пользователей, не очень лестно отозвался о творчестве Ольги. Сначала у комика спросили, ему лично нравятся ли песни Бузовой, на что он попросил спрашивать его о музыке, намекая, что сама Ольга далека от нее.

Гарик Мартиросян пошутил над творчеством Ольги Бузовой

Также у Мартиросяна спросили, что страшнее: ядерная война или Бузова в дуэте с Эдуардом Суровым, на что он ответил после войны останутся только крысы и тараканы, а после дуэта – лишь Бузова и Суровый, и предложил слушателям делать выводы самостоятельно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:22

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