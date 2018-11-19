Гарик Мартиросян пошутил над творчеством Ольги Бузовой





Состоявшееся накануне в «Крокус Сити Холле» шоу Бузовой, конечно же, вдохновило Мартиросяна на новые шутки.В этот раз Гарик отвечая на вопросы пользователей, не очень лестно отозвался о творчестве Ольги. Сначала у комика спросили, ему лично нравятся ли песни Бузовой, на что он попросил спрашивать его о музыке, намекая, что сама Ольга далека от нее.Также у Мартиросяна спросили, что страшнее: ядерная война или Бузова в дуэте с Эдуардом Суровым, на что он ответил после войны останутся только крысы и тараканы, а после дуэта – лишь Бузова и Суровый, и предложил слушателям делать выводы самостоятельно.