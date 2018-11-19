Настасья Самбурская поделилась собственным секретом молодости и красоты





Настасья Самбурская является довольно активных пользователем социальных сетей. Несколько минут назад актриса опубликовала новое фото, на котором она запечатлена в ванной комнате. В комментарии к снимку звезда сериала "Универ" написала: "Раз в полгода пью коллаген, сначала был морской в таблетках, теперь в желе, вкусненько. У меня дома стоит кулер, производящий обогащенную водородом воду, а также есть всевозможные умывалки, крем, сыворотка для снятия отечности, средства для волос, всё на основе водорода". В конце Настасья Самбурская рассказала, где можно купить все необходимое.Подписчики актрисы начали писать ей комплименты и особо отметили ее красоту. Некоторые возмутились, что пост был просто рекламным. Но преданные фанаты знаменитости поблагодарили ее за секрет молодости и красоты.