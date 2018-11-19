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Настасья Самбурская поделилась собственным секретом молодости и красоты

Настасья Самбурская опубликовала новый пост в соцсети Instagram. В публикации звезда сериала "Универ" поделилась с подписчиками собственным секретом молодости и красоты.

Настасья Самбурская поделилась собственным секретом молодости и красоты

Настасья Самбурская является довольно активных пользователем социальных сетей. Несколько минут назад актриса опубликовала новое фото, на котором она запечатлена в ванной комнате. В комментарии к снимку звезда сериала "Универ" написала: "Раз в полгода пью коллаген, сначала был морской в таблетках, теперь в желе, вкусненько. У меня дома стоит кулер, производящий обогащенную водородом воду, а также есть всевозможные умывалки, крем, сыворотка для снятия отечности, средства для волос, всё на основе водорода". В конце Настасья Самбурская рассказала, где можно купить все необходимое.

Настасья Самбурская поделилась собственным секретом молодости и красоты

Подписчики актрисы начали писать ей комплименты и особо отметили ее красоту. Некоторые возмутились, что пост был просто рекламным. Но преданные фанаты знаменитости поблагодарили ее за секрет молодости и красоты.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:29

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