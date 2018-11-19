Яна Рудковская назвала «летающую Ольгу Бузову» феноменом
Накануне, 18 ноября, в московском «Крокус Сити Холле» состоялось грандиозное шоу Ольги Бузовой, на котором побывали не только фанаты певицы, но и ее коллеги по шоу-бизнесу.
Так, продюсер Яна Рудковская осталась в полном восторге от выступления ведущей «Дома-2» и признала, что не многим звездам удавалось «так держать этот зал».
Яна поделилась своими эмоция в микроблоге и назвала «Летающую Олю» «не только феноменом, но и титаническим трудом».
Она восхитилась загадочностью, непредсказуемостью и необъяснимостью Бузовой и посоветовала певице такой и оставаться и «никому ничего не объяснять».
В комментариях пользователи практически единогласно признали, что вокальные данные у Бузовой слабоваты. Впрочем, ни для кого это и не было секретом.
Но также едины во мнении оказались поклонники Ольги, признав, что шоу было отличным и действительно грандиозным.
Так, продюсер Яна Рудковская осталась в полном восторге от выступления ведущей «Дома-2» и признала, что не многим звездам удавалось «так держать этот зал».
Яна поделилась своими эмоция в микроблоге и назвала «Летающую Олю» «не только феноменом, но и титаническим трудом».
Она восхитилась загадочностью, непредсказуемостью и необъяснимостью Бузовой и посоветовала певице такой и оставаться и «никому ничего не объяснять».
В комментариях пользователи практически единогласно признали, что вокальные данные у Бузовой слабоваты. Впрочем, ни для кого это и не было секретом.
Но также едины во мнении оказались поклонники Ольги, признав, что шоу было отличным и действительно грандиозным.