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Яна Рудковская назвала «летающую Ольгу Бузову» феноменом

Накануне, 18 ноября, в московском «Крокус Сити Холле» состоялось грандиозное шоу Ольги Бузовой, на котором побывали не только фанаты певицы, но и ее коллеги по шоу-бизнесу.

Так, продюсер Яна Рудковская осталась в полном восторге от выступления ведущей «Дома-2» и признала, что не многим звездам удавалось «так держать этот зал».

Яна Рудковская назвала «летающую Ольгу Бузову» феноменом

Яна поделилась своими эмоция в микроблоге и назвала «Летающую Олю» «не только феноменом, но и титаническим трудом».

Она восхитилась загадочностью, непредсказуемостью и необъяснимостью Бузовой и посоветовала певице такой и оставаться и «никому ничего не объяснять».

Яна Рудковская назвала «летающую Ольгу Бузову» феноменом

В комментариях пользователи практически единогласно признали, что вокальные данные у Бузовой слабоваты. Впрочем, ни для кого это и не было секретом.

Но также едины во мнении оказались поклонники Ольги, признав, что шоу было отличным и действительно грандиозным.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:25

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