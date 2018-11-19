Яна Рудковская назвала «летающую Ольгу Бузову» феноменом

Так, продюсер Яна Рудковская осталась в полном восторге от выступления ведущей «Дома-2» и признала, что не многим звездам удавалось «».Яна поделилась своими эмоция в микроблоге и назвала «Летающую Олю» «».Она восхитилась загадочностью, непредсказуемостью и необъяснимостью Бузовой и посоветовала певице такой и оставаться и «никому ничего не объяснять».В комментариях пользователи практически единогласно признали, что вокальные данные у Бузовой слабоваты. Впрочем, ни для кого это и не было секретом.Но также едины во мнении оказались поклонники Ольги, признав, что шоу было отличным и действительно грандиозным.