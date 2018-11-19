У матери Ольги Рапунцель на нервной почве началась сильная аллергия

«Что с матерью Рапунцелей? Почему она покрылась вся красными пятнами, как жираф? Неужто доченьки довели?», «Татьяне Владимировной нужно срочно ехать к врачу! У нее из-за этих нервов он какая аллергия появилась! Страшно смотреть!», «Вижу Рапунцель все-таки довели свою мамашу..Кошмар!» - продолжают телезрители «Дома-2» комментировать скрин, который появился в Сети.

«Оля и Алена, прекращайте выяснять отношения! Лучше отреагируйте уже наконец хоть как-то на то, что происходит с вашей мамой! Разве не понятно, что что-то не так?! Организм подает вам внешний сигнал!» - написала одна из поклонниц «Дома-2».





Несколько часов назад в социальных сетях появился скрин недавнего эфира телепроекта «Дом-2». На фотографии запечатлена Татьяна Владимировна в ужасных красных пятнах, что не на шутку испугало поклонников шоу.По мнению фанатов телестройки, у родственницы сестер Рапунцель на нервной почве началась страшная аллергия, что и привело к тому, что женщина покрылась красными пятнами, как «жираф».Поклонники телепроекта уверены, что аллергия Татьяны Владимировны на нервной почве - это только начало. По словам зрителей, при нервном истощении развивается очень большое количество болезней внутренних органов, многие из которых протекают в скрытой форме и продолжительное время могут даже не давать о себе знать.На данный момент фанаты реалити-шоу принялись активно писать Ольге и Алене Рапунцель в социальных сетях сообщения, в которых просят девушек как можно быстрее отреагировать на то, что происходит со здоровьем их матери.