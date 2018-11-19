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Планета Нибиру уже шесть лет сжигает Землю

Таинственная планет Нибиру на протяжении шести лет сжигает Землю. По мнению писателя-фантаста Эндрю Кушнера, предсказания жрецов из племени майя о конце света в 2012 году сбылись, однако происходит это постепенно, а не так как в голливудских фильмах.

Планета Нибиру уже шесть лет сжигает Землю

Писатель считает, что Планета Х выжигает Землю с 2012 года, это выражается в глобальных пожарах, на смену которым приходят неожиданные наводнения, а также выпадение снега в пустыне Сахара. Стоит напомнить, что уфологи именно шесть лет назад впервые заявили о том, что в Солнечной системе была замечена планета-убийца, появившаяся после продолжительного путешествия по вытянутой орбите. По мнению футуролога, первым признаком появления Нибиру стало страшное землетрясение, которое разрушило атомную электростанцию «Фукусима-1».

Позднее по всему миру стали наблюдать странные явления в небе, пока учёные отмалчиваются, уфологи бьют тревогу, поскольку за последние шесть лет статистика аномалий превышает аналогичные явления вековых наблюдений. По мнению Кушнера, происходящие катаклизмы, говорят о том, что научному сообществу стоит начать разрабатывать план по спасению Земли.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 14:40

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