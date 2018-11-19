Планета Нибиру уже шесть лет сжигает Землю





Писатель считает, что Планета Х выжигает Землю с 2012 года, это выражается в глобальных пожарах, на смену которым приходят неожиданные наводнения, а также выпадение снега в пустыне Сахара. Стоит напомнить, что уфологи именно шесть лет назад впервые заявили о том, что в Солнечной системе была замечена планета-убийца, появившаяся после продолжительного путешествия по вытянутой орбите. По мнению футуролога, первым признаком появления Нибиру стало страшное землетрясение, которое разрушило атомную электростанцию «Фукусима-1».Позднее по всему миру стали наблюдать странные явления в небе, пока учёные отмалчиваются, уфологи бьют тревогу, поскольку за последние шесть лет статистика аномалий превышает аналогичные явления вековых наблюдений. По мнению Кушнера, происходящие катаклизмы, говорят о том, что научному сообществу стоит начать разрабатывать план по спасению Земли.