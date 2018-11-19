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Внебрачный сын сатирика Михаила Жванецкого рассказал о своих отношениях с отцом

Внебрачный сын сатирика Михаила Жванецкого Андрей Рывкин рассказал, как складывались их с отцом отношения. Он поделился, как сложно быть сыном знаменитого на весь мир отца и при этом практически с ним не общаться.

Внебрачный сын сатирика Михаила Жванецкого рассказал о своих отношениях с отцом

Андрей Рывкин рассказывает, что уехал со своей мамой и её мужем в Штаты ещё в десять лет. Воспитал мальчика отчим, а со своим биологическим отцом, сатириком Михаилом Жванецким, он познакомился в одиннадцатилетнем возрасте на выступлении артиста в американском Бостоне. Андрей говорит, что именитый родитель не узнал его, подарил одну из своих брошюрок с автографом и удалился в окружении поклонниц.

В шестнадцать лет Жванецкий впервые позвонил Андрею. Парень делился с биологическим родителем своими отношениями с девочками, достижениями и переживаниями, но Жванецкому было скучно это общение. В конце разговора, вспоминает Андрей, отец «одарил» его своим афоризмом: «Андрей, сначала я должен полюбить тебя, как собеседника, а уже потом – как сына». И попросил не называть его папой, а только отцом – это звучит монументальнее.

Последующие встречи с отцом проходили раз в год во время гастролей артиста, в окружении поклонников и охраны. Жванецкий вручал Рывкину конверт с тысячей долларов, сопровождая словами: «Будь счастлив». А Андрей никогда не отказывался, потому что эта ежегодная тысяча долларов была единственным связующим звеном между ним и отцом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:23

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