Внебрачный сын сатирика Михаила Жванецкого рассказал о своих отношениях с отцом

Андрей Рывкин рассказывает, что уехал со своей мамой и её мужем в Штаты ещё в десять лет. Воспитал мальчика отчим, а со своим биологическим отцом, сатириком Михаилом Жванецким, он познакомился в одиннадцатилетнем возрасте на выступлении артиста в американском Бостоне. Андрей говорит, что именитый родитель не узнал его, подарил одну из своих брошюрок с автографом и удалился в окружении поклонниц.В шестнадцать лет Жванецкий впервые позвонил Андрею. Парень делился с биологическим родителем своими отношениями с девочками, достижениями и переживаниями, но Жванецкому было скучно это общение. В конце разговора, вспоминает Андрей, отец «одарил» его своим афоризмом: «Андрей, сначала я должен полюбить тебя, как собеседника, а уже потом – как сына». И попросил не называть его папой, а только отцом – это звучит монументальнее.Последующие встречи с отцом проходили раз в год во время гастролей артиста, в окружении поклонников и охраны. Жванецкий вручал Рывкину конверт с тысячей долларов, сопровождая словами: «Будь счастлив». А Андрей никогда не отказывался, потому что эта ежегодная тысяча долларов была единственным связующим звеном между ним и отцом.