В Москве задержали мужчину, который поджег консьержку





Инцидент произошел в Новой Москве в прошлую субботу, 17 ноября. Консьержка просто не пустила злоумышленника к его знакомой девушке. В момент ЧП он находился под воздействием спиртных напитков.Злоумышленник заблокировал дверь в служебное помещение сотрудницы и поджег ее. В результате пострадавшая смогла выбраться, но получила множественные ожоги.38-летний задержанный уже признал свою вину. В суд направлено ходатайство следствия об аресте подозреваемого.