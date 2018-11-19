В Москве задержали мужчину, который поджег консьержку
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который поджег консьержку. В отношении него заведено уголовное дело.
Инцидент произошел в Новой Москве в прошлую субботу, 17 ноября. Консьержка просто не пустила злоумышленника к его знакомой девушке. В момент ЧП он находился под воздействием спиртных напитков.
Злоумышленник заблокировал дверь в служебное помещение сотрудницы и поджег ее. В результате пострадавшая смогла выбраться, но получила множественные ожоги.
38-летний задержанный уже признал свою вину. В суд направлено ходатайство следствия об аресте подозреваемого.
Инцидент произошел в Новой Москве в прошлую субботу, 17 ноября. Консьержка просто не пустила злоумышленника к его знакомой девушке. В момент ЧП он находился под воздействием спиртных напитков.
Злоумышленник заблокировал дверь в служебное помещение сотрудницы и поджег ее. В результате пострадавшая смогла выбраться, но получила множественные ожоги.
38-летний задержанный уже признал свою вину. В суд направлено ходатайство следствия об аресте подозреваемого.
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:12