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Вышел фильм про зомби-апокалипсис в Тверской области

Появилась информация о выходе фильма, который рассказывает о зомби-апокалипсисе, произошедшем в Тверской области. Съемки картины стартовали два года назад в населенном пункте Березай под Торжком.

Вышел фильм про зомби-апокалипсис в Тверской области

Режиссером картины «Серенада» выступил Дмитрий Гребенев. Главного героя зовут Андрей, его играет актер местного ТЮЗа Александр Крайнов.

Само за себя говорит название фильма. События в нем разворачиваются в 2020 году, когда людей поражает вирус «зомби». В результате они теряют облик человека и превращаются в «животных, жадных до мозгов». Вирусом не заразился главный герой, поэтому ему приходится выживать в сложившихся условиях.

Режиссер обозначил тему «Серенады» как «человек, находящийся на грани выживания». Этот жанр создатель выбрал потому, что в нем снято не очень много российских кинофильмов. Сама короткометражка является фестивальной.



 
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Культура
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:08

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