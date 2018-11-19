Вышел фильм про зомби-апокалипсис в Тверской области
Появилась информация о выходе фильма, который рассказывает о зомби-апокалипсисе, произошедшем в Тверской области. Съемки картины стартовали два года назад в населенном пункте Березай под Торжком.
Режиссером картины «Серенада» выступил Дмитрий Гребенев. Главного героя зовут Андрей, его играет актер местного ТЮЗа Александр Крайнов.
Само за себя говорит название фильма. События в нем разворачиваются в 2020 году, когда людей поражает вирус «зомби». В результате они теряют облик человека и превращаются в «животных, жадных до мозгов». Вирусом не заразился главный герой, поэтому ему приходится выживать в сложившихся условиях.
Режиссер обозначил тему «Серенады» как «человек, находящийся на грани выживания». Этот жанр создатель выбрал потому, что в нем снято не очень много российских кинофильмов. Сама короткометражка является фестивальной.
Режиссером картины «Серенада» выступил Дмитрий Гребенев. Главного героя зовут Андрей, его играет актер местного ТЮЗа Александр Крайнов.
Само за себя говорит название фильма. События в нем разворачиваются в 2020 году, когда людей поражает вирус «зомби». В результате они теряют облик человека и превращаются в «животных, жадных до мозгов». Вирусом не заразился главный герой, поэтому ему приходится выживать в сложившихся условиях.
Режиссер обозначил тему «Серенады» как «человек, находящийся на грани выживания». Этот жанр создатель выбрал потому, что в нем снято не очень много российских кинофильмов. Сама короткометражка является фестивальной.
Культура
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:08