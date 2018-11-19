Астрономы создали виртуальную модель центральной черной дыры Млечного Пути





Согласно господствующей теории, в центре практически каждой галактики находится сверхмассивная черная дыра, выступающая центром тяжести. В Млечном Пути такая черная дыра получила название Sgr A*. Относится она к типу «спящих» черных дыр, поскольку не занимается активным поглощением вещества. Именно поэтому она не испускает джеты, и ее тяжело зафиксировать обычным телескопом.Недавно состоялся запуск проекта Event Horizon Telescope, объединившего в единую сеть множество крупнейших телескопов. Благодаря данным, полученным от системы EHT, эксперты создали виртуальную модель Sgr A*. По словам специалиста голландского университета святого Радбода в Неймегене Йорди Давелара, их симулятор выдает самое реалистичное изображение окружения черной дыры. Дальнейшие работы с моделью позволят понять, какие природные механизмы управляют поведением черных дыр.