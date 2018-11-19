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Астрономы создали виртуальную модель центральной черной дыры Млечного Пути

Голландские астрофизики создали первую трехмерную модель сверхмассивной черной дыры, находящейся в центре галактики Млечный Путь. Благодаря виртуальной модели ученым довольно точно удалось установить силу свечения дыры, когда на нее падает окружающее ее вещество.

Астрономы создали виртуальную модель центральной черной дыры Млечного Пути

Согласно господствующей теории, в центре практически каждой галактики находится сверхмассивная черная дыра, выступающая центром тяжести. В Млечном Пути такая черная дыра получила название Sgr A*. Относится она к типу «спящих» черных дыр, поскольку не занимается активным поглощением вещества. Именно поэтому она не испускает джеты, и ее тяжело зафиксировать обычным телескопом.

Недавно состоялся запуск проекта Event Horizon Telescope, объединившего в единую сеть множество крупнейших телескопов. Благодаря данным, полученным от системы EHT, эксперты создали виртуальную модель Sgr A*. По словам специалиста голландского университета святого Радбода в Неймегене Йорди Давелара, их симулятор выдает самое реалистичное изображение окружения черной дыры. Дальнейшие работы с моделью позволят понять, какие природные механизмы управляют поведением черных дыр.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:20

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