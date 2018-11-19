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Беременная звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей живет в невыносимых условиях

В Сети появились фотографии квартиры, в которой живет бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Кочервей.

Пока Андрей Шабарин вовсю наслаждается Сейшельскими островами и перебирает девушек, выискивая среди них ту «самую», Анастасии Кочервей приходится «влачить жалкое существование».

Беременная звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей живет в невыносимых условиях

Стоит напомнить, что совсем недавно блондинка активно жаловалась своим поклонникам, что у нее не хватает денег оплачивать необходимые витамины для беременных, а также различные процедуры и обследования. Кочервей особенно указывала на то, что Шабарину (отцу малыша) наплевать на нее и будущего ребенка.

И вот на днях Анастасия впервые призналась в том, что вынуждена жить в невыносимых условиях. По словам бывшей участницы «Дома-2», у нее нет возможности оплачивать приличную квартиру, и именно поэтому ей приходится обитать в аварийном жилище, которое находится на окраине Москвы.

Беременная звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей живет в невыносимых условиях

Нужно сказать, что фотографии квартиры Кочервей очень шокировали и даже напугали многих телезрителей реалити-шоу «Дом-2». Впрочем, больше всего поклонников проекта удивило то, что Анастасия не стесняется рассказывать о своей финансовой несостоятельности.

«Пять лет мы втроем живет в двухкомнатной квартире. Мы живет на последнем этаже и у нас постоянно протекает крыша. На данный момент я не могу съехать из-за финансового положения, поэтому экономлю», - призналась Настя поклонникам.


Беременная звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей живет в невыносимых условиях

По словам беременной звезды «Дома-2», она надеется на то, что к новому году ситуация с жилплощадью изменится в лучшую сторону. Правда блондинка не стала скрывать, что ее терпение совсем скоро может лопнуть.
«Мне не стыдно за это. Я обычный человек», - заявила Кочервей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:07

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