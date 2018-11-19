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Сверхбыстрый накопитель Samsung SSD X5 выходит в РФ

В понедельник, 19 ноября, в России выходит портативный твердотельный накопитель под названием Samsung Portable SSD X5. Устройство должно было поступить в продажу еще в сентябре, но это произошло только сейчас.

Сверхбыстрый накопитель Samsung SSD X5 выходит в РФ

Производитель в новинке применил интерфейсы NVM Express и Thunderbolt 3, которые обеспечивают высокую скорость передачи данных. Если говорить о пропускной способности, то она составляет 40 Гбит/с. Скорость последовательного чтения информация в Samsung Portable SSD X5 не превышает 2300 МБ/с.

Подключение новинки обеспечивается за счет разъема USB Type-C. Накопитель способен поддерживать операционные системы Windows и macOS. Девайс получит прочный корпус из металла, его вес составил всего 150 граммов.

Что касается ценовой политики, то за емкость 500 ГБ придется заплатить 29 тысяч рублей. Вариация на 1 ТБ обойдется в 50 тысяч рублей. Топовый Samsung Portable SSD X5 будет доступен почти за 100 тысяч рублей.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:19

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