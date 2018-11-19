Джулия Робертс отказывается делать пластику лица
Джулия Робертс во время интервью рассказала, что она негативно относиться к пластическим операциям, нарушающим естественный процесс старения. По словам актрисы, она не желает делать пластику лица, уподобляясь современным тенденциям.
Джулия Робертс призналась, что прекрасно осознает риск, поскольку, не прибегая к пластике лица, она может лишиться ряда контрактов с кинопродюсерами. Но в последнее время актриса начала смотреть проще на многие вещи, избегая нервных срывов и стресса, что негативно сказывается на внешности.
Ранее интернет-портал «ДНИ 24» сообщал, что представители британской королевской семьи принцы Гарри и Уильям, а также их жены Меган Маркл и Кейт Миддлтон в Лондоне посетили прием фонда Royal Foundation. На мероприятие экс-актриса пришла в наряде с V-образным вырезом, выставив свой бюст на всеобщее обозрение.
Джулия Робертс призналась, что прекрасно осознает риск, поскольку, не прибегая к пластике лица, она может лишиться ряда контрактов с кинопродюсерами. Но в последнее время актриса начала смотреть проще на многие вещи, избегая нервных срывов и стресса, что негативно сказывается на внешности.
Ранее интернет-портал «ДНИ 24» сообщал, что представители британской королевской семьи принцы Гарри и Уильям, а также их жены Меган Маркл и Кейт Миддлтон в Лондоне посетили прием фонда Royal Foundation. На мероприятие экс-актриса пришла в наряде с V-образным вырезом, выставив свой бюст на всеобщее обозрение.