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Джулия Робертс отказывается делать пластику лица

Джулия Робертс во время интервью рассказала, что она негативно относиться к пластическим операциям, нарушающим естественный процесс старения. По словам актрисы, она не желает делать пластику лица, уподобляясь современным тенденциям.

Джулия Робертс отказывается делать пластику лица

Джулия Робертс призналась, что прекрасно осознает риск, поскольку, не прибегая к пластике лица, она может лишиться ряда контрактов с кинопродюсерами. Но в последнее время актриса начала смотреть проще на многие вещи, избегая нервных срывов и стресса, что негативно сказывается на внешности.

Ранее интернет-портал «ДНИ 24» сообщал, что представители британской королевской семьи принцы Гарри и Уильям, а также их жены Меган Маркл и Кейт Миддлтон в Лондоне посетили прием фонда Royal Foundation. На мероприятие экс-актриса пришла в наряде с V-образным вырезом, выставив свой бюст на всеобщее обозрение.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:10

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